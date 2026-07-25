ترامب يدعم فيران توريس بعد واقعة قبعة الاحتفالات بكأس العالم



انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجدل الدائر بشأن الطريقة التي احتفل بها المهاجم الإسباني فيران توريس خلال مسيرة الاحتفال في إسبانيا بعد التتويج بلقب كأس العالم.

وكان فيران توريس قد ارتدى قبعة كتب عليها «لنجعل إسبانيا عظيمة مجدداً» العبارة التي أثارت الكثير من الجدل حيث تم التعامل معها على أنها جزء من شعار حملة سياسية، حيث استخدم حزب فوكس اليميني الإسباني شعاراً مشابهاً قبل انطلاق كأس العالم، ما دعا أنصار هذه الحملة - معظمهم من اليمين السياسي - إلى مساندة النجم الذي خطف هدف الفوز للمنتخب الإسباني أمام نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2026.

وبالمقابل تحركت تيارات اليسار السياسي للهجوم على اللاعب معتبرين ما قام به نوعاً من الإعلان السياسي لم يكن موفقاً في الإدلاء به خلال احتفالات قومية.

ولم يعلق فيران توريس على الجدل الدائر، حيث فضل أن يقضي إجازته بعيداً عن هذه التفاصيل، في الوقت الذي تفاعل فيها الحساب الرسمي للبيت الأبيض مع العبارة مؤكداً: الجميع يسعى لأن يكون جزءاً من حركة «MAGA» وهي الاختصار للعبارة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» التي اتخذها دونالد ترامب شعاراً لحملته الانتخابية.

وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة عندما سئل عن تصرف فيران توريس: إنه لاعب رائع كان يرتدي قبعة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» كانت تحية جميلة وأعتقد أنه قام بهذا الأمر بأفضل النوايا.. نحن نقدر ذلك.