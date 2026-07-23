بعد التتويج بكأس العالم.. رودري يخضع لعملية جراحية

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن رودري، لاعب وسط المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، سيخضع لعملية جراحية في الظهر، وذلك بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضافت الصحيفة أن رودري سيخضع لعملية جراحية لتصحيح مشكلة بسيطة في الظهر تسببت له في بعض المتاعب خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الإجراء سيكون بسيطًا، ولن يتطلب البقاء في المستشفى، كما لن يمنع اللاعب من بدء الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه، إذ من المتوقع أن يتعافى خلال ثلاثة أسابيع.

وتم تحديد موعد العملية الجراحية قبل انطلاق منافسات كأس العالم، استجابة لرغبة اللاعب في إنهاء هذه المشكلة نهائيًا خلال فترة الراحة عقب البطولة. وكما بدا خلال المونديال، فإنها ليست إصابة خطيرة ولم تؤثر في مستواه داخل الملعب.

ويأتي ذلك وسط تكهنات بشأن مستقبل رودري، بعدما ذكرت تقارير صحفية عدة أنه عرض نفسه مجددًا على ريال مدريد الإسباني تمهيدًا للانضمام إليه مطلع الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقفه، سواء بالبقاء مع مانشستر سيتي أو الرحيل.