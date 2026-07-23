إسبانيا.. حين تصبح الكرة الجميلة طريقاً إلى الكأس





كأس العالم 2026، التي أسدلت ستارتها قبل أيام، لم تكن مجرد بطولة انتهت بتتويج بطل جديد، بل أعادت تعريف كرة القدم ذاتها، واحتفت بهذه اللعبة، الأكثر جماهيرية، في أنقى صورها.



ووسط تألق منتخبات عدة، بينها المغرب ومصر اللذان قدما مستويات عكست التطور الكبير للكرة العربية، برز المنتخب الإسباني بوصفه الأكثر اكتمالاً؛ وتألقه لم يكن وليد مباراة أو نتيجة عابرة، بل ثمرة مشروع كروي متكامل، يقوم على هوية واضحة، ومنظومة جماعية متماسكة، وأسلوب لعب ذكي حافظ على جوهر المدرسة الإسبانية وأضاف إليها كثيراً من الحيوية والمرونة.



هذه النسخة من «المونديال» كانت من البطولات التي لم تحتفل بالبطل فقط، بل أظهرت بشكل ساطع الفكرة التي قادته إلى المجد، ومفادها أن كرة القدم الجميلة، حين تمتلك التنظيم والشخصية والقدرة على الحسم، يمكن أن تصبح طريقاً إلى الكأس.



من إنييستا إلى يامال



لم يكن نجاح إسبانيا وليد الصدفة، بل امتداد لفلسفة كروية راسخة، كان لنادي برشلونة وأكاديمية «لا ماسيا» الكتالونية دور كبير في ترسيخها.



ففي مونديال 2010، حمل جيل تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه هذه الفلسفة إلى المنتخب الإسباني، حيث تحول الاستحواذ والتمرير واللعب الجماعي لدى هذا الجيل من اللاعبين إلى هوية قادت البلاد إلى لقبها العالمي الأول.



وفي نهائي جنوب أفريقيا أمام هولندا، كتب إنييستا لحظة خالدة عندما سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي، مانحاً إسبانيا أول كأس عالم في تاريخها.



وبعد 16 عاماً ظهر جيل جديد يحمل الفكرة ذاتها بأسماء مختلفة، إذ أصبح لامين يامال، ابن التاسعة عشرة، رمزاً لموهبة لا تتهيّب تحمّل المسؤولية، بينما قدم زميله في أكاديمية برشلونة باو كوبارسي نضجاً استثنائياً في الدفاع، وبالموازاة منح بيدري غونزاليس خط الوسط الإسباني ذلك الهدوء والذكاء في قراءة اللعب، وهي السمات التي ارتبطت بهذه المدرسة الكروية.



هكذا، وبناء على ما ذُكر، لم ترث إسبانيا 2026 أسماء جيل 2010، لكنها ورثت الفكرة التي صنعتهم، وأطلقتهم في سماء النجومية.



تفاصيل صنعت اللقب



لم تصل إسبانيا إلى اللقب بسهولة فقد تجاوزت منافسين كباراً، وأكدت في كل محطة أنها تملك شخصية البطل.



وفي النهائي أمام الأرجنتين فرض المنتخب الإسباني إيقاعه بفضل الاستحواذ الذكي والضغط المنظم، لكن لحظة الحسم لم تبدأ عند هدف الفوز فقط، بل قبل ذلك، حين تدخّل لويس دي لا فوينتي بقراراته الفنية، ودفع بكل من بيدري ونيكو ويليامز وفيران توريس، إلى الميدان، ما أسهم بتغيير واضح في شكل المباراة.



دخول بيدري لم يكن مجرد تبديل، بل استعادة للسيطرة في وسط الملعب؛ كرة أكثر هدوءاً، قدرة أكبر على الاحتفاظ بالكرة، وذكاء في التعامل مع ضغط الأرجنتين.



لقد أثبت بيدري أن كرة القدم لا تُحسم دائماً بالقوة البدنية، بل أحياناً بالعقل والقدرة على قراءة اللحظة. كان حضوره امتداداً لفلسفة تؤمن بأن السيطرة تبدأ من فهم المساحات قبل امتلاكها.



ومن هذا التوازن جاءت لحظة فيران توريس.. ولم يكن الهدف مجرد لقطة فردية، بل خلاصة عمل جماعي ومنظومة عرفت كيف تحوّل السيطرة إلى انتصار.



منظومة الأبطال



خلف هذا النجاح وقف لويس دي لا فوينتي، الذي أثبت أن البطولات الكبرى لا تتحقق بالموهبة وحدها، بل بحسن إدارتها حتى صافرة المباراة الختامية.



قرأ المدرب الإسباني المباريات بذكاء، ومنح كل لاعب دوره في الوقت المناسب، مؤكداً أن قوة المنتخب ليست في أحد عشر لاعباً فقط، بل في المجموعة بأكملها.



كما جاءت الجوائز الفردية انعكاساً لهذه المنظومة؛ حيث توّج رودري أفضل لاعب في البطولة، وحصل كوبارسي على جائزة أفضل لاعب شاب، بينما أكد أوناي سيمون صلابة الدفاع بحصوله على «القفاز الذهبي».



الجمال ينتصر



في النهاية لم يكن تتويج إسبانيا في مونديال 2026 انتصاراً لأسماء محددة، بل انتصاراً لفكرة.



فهذا المنتخب لم يفز لأنه امتلك النجم الأبرز، بل لأنه امتلك المنظومة الأكثر اكتمالاً المتمثلة بالمدرب الذكي، واللاعبين الذين يؤمنون بالجماعة، وفلسفة تعرف أن الجمال لا يتعارض مع الفوز.



ومن هدف إنييستا في 2010 إلى هدف فيران توريس في 2026، بقيت الرسالة نفسها: عندما تتحول الفكرة الجميلة إلى عمل منظم، لا يعود الجمال مجرد أسلوب للعب، بل يغدو سبيلاً إلى اللقب المنشود وصناعة المجد.