تشويه جدارية لتكريم بطل كأس العالم في برشلونة



تعرضت جدارية فنية خصصت لتكريم مهاجم المنتخب الإسباني فيران توريس للتخريب بعد ساعات قليلة من إنجازها في مدينة برشلونة، في واقعة أثارت استياءً واسعاً بين سكان المنطقة ومسؤولين محليين، وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية.



وكان فنان الشارع الشهير «تي في بوي» قد رسم الجدارية في حي غراسيا، بالقرب من محطة مترو جوانيك، احتفاءً بهدف فيران توريس الحاسم الذي منح المنتخب الإسباني لقب كأس العالم، حيث ظهر اللاعب وهو يقبل الكأس مرتدياً قميص المنتخب تتوسطه النجمتان اللتان ترمزان إلى لقبي المونديال.



لكن الجدارية لم تصمد سوى ساعات، إذ أقدم مجهولون ملثمون خلال الليل على تشويهها بعبارات تحمل طابعاً انفصالياً، من بينها، «اللعنة على إسبانيا ونريد منتخباً كتالونياً» قبل أن يغادروا المكان.



وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في برشلونة، حيث اعتبر عدد من سكان الحي أن ما جرى يمثل اعتداءً على عمل فني ورسالة رياضية، كما وصفوه بأنه انتهاك لحرية التعبير واحترام الممتلكات العامة.



كما أدانت جمعيات مدنية وأطراف سياسية محلية عملية التخريب، مؤكدة أن الاحتفاء بإنجاز المنتخب الإسباني لا ينبغي أن يكون محل استهداف أو خلاف سياسي، خصوصاً بعد الدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب في المدينة خلال مشواره نحو التتويج.