ليس فوزينها.. أكبر الرابحين من المونديال على «السوشيال ميديا»



شهدت بطولة كأس العالم 2026 التي أسدل الستار على منافساتها بتتويج إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخها، صراعاً من نوع خاص تصدر اهتمامات المشجعين وعشاق الساحرة المستديرة، بعدما كان عدد المتابعين لنجوم المونديال على منصات التواصل الاجتماعي ضمن الأحداث التي خطفت الأنظار خلال البطولة.



ورغم أن الحارس جوسيمار فوزينيا (40 عاماً) خطف الأضواء بأدائه مع منتخب الرأس الأخضر، في واحدة من أبرز قصص البطولة، بعدما حقق قفزة رقمية على حسابه على منصة إنستغرام من 30 ألف متابع فقط قبل انطلاق كأس العالم إلى 29.4 مليون متابع، في حدث حصل على اهتمام العالم، إلا أنه مع انتهاء البطولة لم تكن تلك القفزة كافية ليصبح أكبر الرابحين من المونديال على «السوشيال ميديا».



وتفوق نجم وهداف منتخب النرويج، إيرلينغ هالاند على فوزينها في النهاية، ليتصدر قائمة أكثر لاعبي كأس العالم 2026 تحقيقاً للمكاسب على صعيد متابعي منصة إنستغرام، إذ لم يكن مهاجم مانشستر سيتي أحد أبرز لاعبي البطولة وحسب، ولكنه خطف أنظار العالم والمشجعين أيضاً بتفاعله وصوره والمواقف الطريفة التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكسب هالاند 32.1 مليون متابع جديد خلال البطولة، وفقاً لتقرير موقع «سبورتيكو»، ليرتفع عدد متابعي النجم النرويجي من 40.6 مليون إلى 72.7 مليون، متصدراً قائمة اللاعبين الأكثر نمواً على «إنستغرام».



وأشار التقرير إلى أن الجماهير الأمريكية، التي لم تكن تعرف هالاند بالقدر نفسه قبل البطولة، تفاعلت بشكل واسع مع شخصيته المرحة ومنشوراته غير التقليدية على المنصة، وهو ما ساهم في تعزيز حضوره الرقمي، إلى جانب مستواه الفني، بعدما قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي، وسجل 7 أهداف وضعته في المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة خلف مبابي وميسي وبيلينغهام.



وجاء الإنجليزي جود بيلينغهام في المركز الثالث بعدما أضاف 12 مليون متابع، بينما لم يخرج البرتغالي كريستيانو رونالدو خالي الوفاض بزيادة بلغت 11.4 مليوناً في عدد متابعيه، ثم الإسباني لامين يامال ضمن أكثر اللاعبين تحقيقاً للنمو على «إنستغرام»، حيث كسب 11 مليون متابع جديداً.



وضمت القائمة أيضاً البرازيلي نيمار (+7.7 ملايين)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (+7.5 ملايين)، والمكسيكي جيلبرتو مورا (+6.6 ملايين)، والفرنسي مايكل أوليسيه (+5.7 ملايين)، ثم البرازيلي إندريك (+5.6 ملايين).



وكان أوليسيه اللاعب الفرنسي الوحيد ضمن قائمة العشرة الأوائل، بعدما ارتفع عدد متابعيه من 5.2 ملايين إلى 10.9 ملايين، مستفيداً من العروض التي قدمها مع منتخب فرنسا خلال البطولة، إذ تصدر قائمة أكثر من قدم تمريرات حاسمة في المونديال بـ 7 تمريرات في رقم قياسي.



وتعكس هذه الأرقام كيف تحولت كأس العالم 2026 إلى منصة لتعزيز الحضور الرقمي للاعبين، إذ لم تقتصر مكاسب البطولة على النتائج داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مؤشراً إضافياً على شعبية النجوم وتأثيرهم عالمياً.



أكثر عشرة لاعبين اكتساباً للمتابعين على إنستغرام خلال كأس العالم 2026:



إيرلينغ هالاند (النرويج) +32.1 مليون متابع

فوزينيا (الرأس الأخضر) +29.4 مليون

جود بيلينغهام (إنجلترا) +12 مليوناً

كريستيانو رونالدو (البرتغال) +11.4 مليوناً

لامين يامال (إسبانيا) +11 مليوناً

نيمار (البرازيل) +7.7 ملايين

ليونيل ميسي (الأرجنتين) +7.5 ملايين

جيلبرتو مورا (المكسيك) +6.6 ملايين

مايكل أوليس (فرنسا) +5.7 ملايين

إندريك (البرازيل) +5.6 ملايين