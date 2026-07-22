الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء: ميسي أفضل لاعب في مونديال 2026



أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء اختيار نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي أفضل لاعب في كأس العالم 2026، التي أسدل الستار على منافساتها بتتويج إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخها.



يأتي هذا في الوقت الذي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اختار قائد منتخب إسبانيا كأفضل لاعب في المونديال ضمن جوائزه الرسمية الفردية الخاصة بالبطولة.



وأكد الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في تقرير على موقعه الرسمي أن ميسي تم اختياره من الاتحاد كأفضل لاعب في مونديال 2026، من خلال مؤشر الأداء الشامل التابع للاتحاد، بناءً على تقييم المباريات والأهداف والتمريرات الحاسمة وتأثيره في الأدوار الإقصائية على مدار البطولة.



وحصل ميسي مع منتخب الأرجنتين على وصافة كأس العالم بعد الخسارة 0-1 في النهائي أمام إسبانيا، إذ بلغت مساهماته التهديفية مع «التانغو» 12 مساهمة، بعدما أحرز 8 أهداف في وصافة الهدافين خلف الفرنسي كيليان مبابي، وصنع 4 أهداف.



وأشار إلى أن تقييم ميسي عن كل مباراة بلغ معدل 8.33 من 10 في المباراة الواحدة، موضحاً أن ميسي استحق الجائزة بناءً على مؤشر الأداء الشامل الذي يتبعه في تحليل بيانات اللاعبين في كل المباريات، ومدى تأثيره خصوصاً في الأدوار الإقصائية.



يذكر أن ميسي جاء في المركز الثاني لجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 بعد رودري، في حين حصل كيليان مبابي على المركز الثالث.