أوتشوا ينهي مسيرته بعد المشاركة في 6 نسخ مونديالية

أعلن جييرمو أوتشوا، حارس المرمى المكسيكي المخضرم، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، لينهي بذلك مسيرة احترافية استمرت قرابة 23 عامًا.

وسبق أن أعلن أوتشوا أنه سيعتزل عقب بطولة كأس العالم 2026، التي شارك فيها رفقة منتخب بلاده، الذي وصل إلى دور الـ16 وخسر أمام إنجلترا بنتيجة 2-3.

وكتب أوتشوا، عبر حسابه على منصة «إكس»: «لم أتخيل يومًا إلى أي مدى يمكن أن يصل بي حلمي... اليوم لا يسعني إلا أن أنظر إلى الوراء بفخر وأقول: شكرًا لكم».

وأضاف: «شكرًا لعائلتي، شكرًا لزملائي في الفريق، شكرًا لكل مشجع كان حاضرًا في كل مراحل هذه الرحلة».

وتابع: «أحمل معي محبة الملايين، وراحة البال التي غمرتني بعد أن بذلت كل ما في وسعي من أجل المكسيك. ما عشناه لا يمكن لأحد أن ينتزعه منا... من قلبي، شكرًا جزيلًا لكم».

وحقق أوتشوا، الذي شاركت بلاده في استضافة مونديال 2026، رقمًا قياسيًا، بعدما أصبح أول حارس يشارك في 6 نسخ مختلفة من المونديال.