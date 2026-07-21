ميسي ويامال.. عناق بين زمنين



ليس كل عناق احتفالاً.. فبعض الأحضان تودّع زمناً، في الوقت الذي تستقبل فيه زمناً آخر. وربما لهذا ستبقى لقطة العناق بين ليونيل ميسي ولامين يامال، عقب نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، إحدى أكثر صور البطولة رسوخاً في الذاكرة، لأنها لم تجمع نجمين كبيرين فحسب، بل اختزلت لحظة انتقال تاريخية بين جيلين.



لم يكن المشهد عناق خصمين انتهت بينهما مباراة، ولا مجرد مواساة من لاعب شاب لأسطورة خسرت النهائي. كان أقرب إلى لقاء وريث بمن سبق إلى القمة، وإلى حوار صامت بين الماضي والمستقبل. تقدّم لامين يامال نحو ميسي، فيما بدا الأخير يحتضن لاعباً يعرف جيداً الطريق الذي سار فيه، لأن كليهما خرج من المكان ذاته؛ أكاديمية «لا ماسيا» في نادي برشلونة، التي لم تصنع لاعبين كباراً فحسب، بل صنعت فلسفة كاملة في فهم كرة القدم.

«لا ماسيا» تعانق نفسها



في تلك اللحظة، لم يكن ميسي يمثل الأرجنتين وحدها، ولا كان لامين يمثل إسبانيا فقط. كان الاثنان من أبناء مدرسة واحدة تؤمن بأن الذكاء يسبق القوة، وأن الكرة يجب أن تتحرك أكثر من اللاعب، وأن المساحات تُقرأ قبل أن تُقطع. بدت «لا ماسيا» وكأنها تعانق تاريخها ومستقبلها معاً؛ أسطورة كتبت أجمل فصول برشلونة، وموهبة يحلم البرشلونيون بأن تكتب الفصل التالي.



بين فلسفتين

المباراة بين الأرجنتين وإسبانيا لم تكن مجرد مواجهة بين منتخبين، بل بدت صراعاً بين مدرستين كرويتين. قدّمت إسبانيا كرة جماعية أنيقة، تقوم على الاستحواذ الواعي، والحركة المستمرة، وتبادل المراكز، والضغط المنظم. ليس هناك لاعب يحمل الفريق وحده، بل منظومة كاملة تصنع الفارق. في المقابل ظهرت الأرجنتين أقل حيوية وأكثر اعتماداً على الحلول الفردية، وكأنها بلغت النهائي مثقلة بما استهلكته من جهد في الطريق إليه. لهذا شكّل الفوز الإسباني انتصاراً لفلسفة تؤمن بأن الجماعة تمنح النجم مساحة أكبر للتألق، بدلاً من أن تحمّله عبء كل شيء.



لعل المفارقة الأجمل، في هذا اللقاء أن لامين يامال هو أيضاً ابن الأكاديمية التي صنعت ميسي، لكنه لم يحاول يوماً أن يكون نسخة منه. احتفظ يامال بمراوغاته الخاصة، وبشخصيته المختلفة، وبطريقته في صناعة الفارق، وهو ما يجعل مستقبله أكثر إثارة.

أما ميسي ففي تلك اللحظة، لم يكن مجرد قائد منتخب خسر النهائي، بل أسطورة تنظر إلى لاعب قد يصبح أحد أبرز وجوه الجيل المقبل. لذلك قرأ كثيرون في ذلك العناق احتراماً متبادلاً أكثر مما رأوا فيه شكلاً من المواساة.



صورة راسخة

تحمل هذه الصورة، بالنسبة لجماهير برشلونة، معنى يتجاوز نتيجة نهائي كأس العالم، إذ إن ميسي أغلق صفحة امتلأت بجميع الألقاب والجوائز الجماعية والفردية الممكنة مع ناديه الأول برشلونة ومنتخبه الوطني، بينما يقف لامين يامال على عتبة صفحة جديدة، لا ليقلد الأسطورة، بل ليكتب حكايته الخاصة. لهذا لن تحفظ تلك الصورة بوصفها عناقاً بين خاسر وفائز، بل بوصفها لحظة سلمت فيها أكاديمية «لا ماسيا» الشعلة من أعظم من مثلها إلى أكثر أبنائها وعداً.



صورة بين جوهرتين من جواهر الأكاديمية كلاهما تعلم أن الكرة ليست قوة جسدية، بل ذكاء في المساحات، وسرعة في اتخاذ القرار، وقدرة على جعل الكرة تتحرك أكثر من اللاعب.

ولعل أجمل ما كان يفتقده اللقاء، أن يتبادل ميسي ولامين القميصين، ليكتمل واحد من أكثر المشاهد رمزية في تاريخ كأس العالم.. لحظة التقى فيها المجد الذي اكتمل بالحلم الذي بدأ، وابتسم فيها الماضي للمستقبل، قبل أن يترك له مساحة الركض والإبداع في ميادين الملاعب الخضراء.