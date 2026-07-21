اتحاد أمريكا الجنوبية يؤيد خطة زيادة منتخبات المونديال إلى 64 منتخباً



أكد أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن هناك محادثات جارية لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً.



وتشهد النسخة المقبلة المرتقبة من المونديال إحياء الذكرى 100 لانطلاق البطولة، حيث ستستضيف دول أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة قبل انتقال الفعاليات إلى الدول المستضيفة الرئيسية إسبانيا والبرتغال والمغرب. وتطمح دول أمريكا الجنوبية لإقامة المزيد من المباريات، فيما كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في وقت سابق من هذا الشهر عن إمكانية رفع عدد المشاركين من 48 إلى 64 منتخباً.



وكتب دومينغيز عبر منصة «إكس» «النسخة القادمة ستُلعب في ديارنا في عام 2030، تأتي كأس العالم إلى أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وهي فرصة عظيمة لكرة القدم للاحتفال بمئوية كأس العالم عبر منافسة تضم 64 منتخباً».



وأضاف «نعمل على ضمان إقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخباً وطنياً تكريماً للذكرى المئوية لإنشاء البطولة. تتطور كرة القدم الدولية عندما تنفتح على العالم، وقد أظهر التوسع إلى 48 منتخباً أن المشاركة الأكبر تخلق فرصاً أكبر، وتدعم تطوير كرة القدم، وتحول كأس العالم إلى احتفال عالمي حقيقي. تمنحنا المئوية فرصة تاريخية للحلم بنطاق أوسع، ولتكن كأس العالم أكبر احتفال عرفته كرة القدم عبر تاريخها».