رونالدو يثير الجدل بـ «إعجاب» على منشور يتهم «فيفا» بالفساد



أثار البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو الجدل، بعد أن قام حساب باسمه بالتفاعل بأعجبي على منشور يتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالفساد، ومحاباة منتخب الأرجنتين.



وقبل المباراة النهائية لكأس العالم، تفاعل حساب لكريستيانو رونالدو بأعجبي مع فيديو بثته قناة إخبارية إسبانية، كانت فيه تلميحات واضحة بفساد «فيفا»، ومحاباة منتخب الأرجنتين.



وكان كأس العالم 2026 عرف الكثير من الجدل، واتهامات للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمجاملة المنتخب الأرجنتيني، وجاءت أقوى الاتهامات من المصري حسام حسن مدرب منتخب الفراعنة، الذي قال بعد الخسارة من الأرجنتين في دور الـ 16: «الأمر كله يتعلق بالمال. إنهم يريدون بقاء ميسي في البطولة. في كرة القدم تحدث أمور كثيرة خارج الملعب بسبب المصالح. ما حدث كان غير عادل، ومصر كانت تستحق التأهل، لأننا كنا الفريق الأفضل».



كما عرفت مباراة الأرجنتين وسويسرا في دور الثمانية الكثير من الجدل، بعد واقعة طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو بعد العودة إلى تقنية «فار»، في وقت كان اللقاء يسير إلى التعادل، قبل أن يحسم منتخب الأرجنتين النتيجة في الأشواط الإضافية 3 – 1.



اتهام مباشر



وخلال الفيديو الذي بثته القناة، قالت الصحافية الإسبانية بيلار رودريغيز لوسانتوس، إن منتخب الأرجنتين كان ينبغي أن يغادر البطولة قبل 5 مباريات، لا أن يلتقي المنتخب الإسباني في المباراة النهائية، مضيفة: لا يزال في المنافسة بفضل مساعد المؤسسة الأكثر فساداً في الأرض «فيفا»، وأكملت: لا أخشى الأرجنتين أبداً، بل أخاف من جياني إنفانتينو، نحن لا نواجه الأرجنتين، نحن نواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يريد أن يمنح الأرجنتين الكأس.



من ناحيته، قال الصحافي والمحلل الإسباني روبين آمون، الذي كان مشاركاً في البرنامج: نحن نتعامل مع «مافيا»، «فيفا» تشبه المافيا، ما قام به الاتحاد الدولي في بيع تذاكر المونديال، تصرفات تشبه «المافيا».