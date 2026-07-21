رودري.. لاعب لا يسجل كثيرًا لكنه يصنع كل شيء

في حقبة كروية صاخبة، تلهث فيها الكاميرات خلف المهاجمين وأصحاب المهارات الاستعراضية، نجح رجل واحد في إعادة الاعتبار للمراكز غير المرئية، محولًا دور لاعب الارتكاز إلى الفن الأرقى والأكثر تأثيرًا في اللعبة.

إنه رودريجو هيرنانديز كاسكانتي، أو ببساطة «رودري»، الرجل الذي لم يكتف بضبط إيقاع خط وسط منتخب إسبانيا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بل ضبط إيقاع التاريخ الكروي الحديث، ليجمع بين الكرة الذهبية لعام 2024 وتتويجه الأحدث كأفضل لاعب في كأس العالم 2026.

لم يكن رودري، في ليلة تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، أكثر لاعبي البطولة تسجيلًا، ولا أكثرهم صناعة للأهداف، ولا صاحب اللقطات الأكثر انتشارًا، لكنه كان، مرة أخرى، اللاعب الذي بدا أن المباراة تتحرك وفق إيقاعه الخاص.

وعندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختياره للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال، كان الإسباني يضيف فصلًا جديدًا إلى مسار استثنائي بدأ قبل عامين تقريبًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، حصل رودري على الكرة الذهبية العالمية، بعد موسم قاد فيه مانشستر سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، ثم لعب دورًا محوريًا في تتويج إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية، بوصفه أفضل لاعب في البطولة.

واليوم، يأتي الاعتراف الأكبر ليؤكد أن الأمر لم يعد يتعلق بموسم عابر، بل بظاهرة تكتيكية فريدة، ولاعب لا يحتاج إلى أن يكون آخر من يلمس الكرة كي يكون أول من يحدد اتجاه المباراة.

اللافت في قصة رودري أن الجوائز الثلاث الكبرى لم تأت نتيجة تحول مفاجئ في أسلوبه، بل جاءت تأكيدًا متتاليًا على القيمة التكتيكية نفسها التي يقدمها، وبلغة أرقام صارمة.

في كأس أمم أوروبا 2024، شارك رودري في ست مباريات، خاض خلالها 521 دقيقة، وأكمل 411 تمريرة من أصل 439، بنسبة نجاح تجاوزت 92%، ليكون الركيزة الفولاذية التي قادت إسبانيا إلى لقبها الأوروبي الرابع.

وفي كأس العالم 2026، منح المسار ختامه النهائي، إذ تربع على عرش أكثر لاعبي المونديال تمريرًا بـ435 تمريرة، بدقة بلغت 94%، إلى جانب 12 محاولة لكسر الخطوط الدفاعية، نجح في 92% منها.

تكشف هذه الأرقام حقيقة جوهرية؛ فرودري لم يكن يمرر الكرة لمجرد الاحتفاظ بها، بل لنقل إسبانيا بدقة إلى المساحة التي تريد السيطرة عليها.

وفي كرة القدم الحديثة، أصبح من السهل قياس النجومية عبر خوارزميات الأهداف والتمريرات الحاسمة والمراوغات، وهي أرقام مهمة، لكنها تعجز عن التقاط قيمة اللاعب الذي يتحكم في المسافات بين الخطوط، ويحدد متى يبطئ اللعب ومتى يسرعه، مانحًا زملاءه الوقت والمساحة.

هنا تحديدًا تكمن خصوصية رودري، فهو لا يملك الامتياز الإحصائي للمهاجم أو الجناح، بل إن وظيفته أكثر تعقيدًا وعمقًا. إنه المحطة التي يبدأ منها البناء، ومركز العمليات الذي يمر عبره الانتقال، والملاذ الذي يعود إليه الفريق لاستعادة توازنه.

ولهذا، فإن أفضل طريقة لتقييمه ليست السؤال: «كم هدفًا سجل؟»، بل: «كم مرة جعل فريقه قادرًا على فرض أسلوبه؟».

كان فوز رودري بالكرة الذهبية في 2024 لحظة فارقة لكرة القدم الإسبانية والعالمية، لأنه كسر التقليد الطويل الذي احتكر بموجبه المهاجمون وصناع الأهداف الجوائز الفردية.

ورغم هذا التقدير، لم يحاول رودري أن يغير وظيفته أو يبحث عن اللقطات الاستعراضية، بل ظل لاعب الوسط الملتزم بربط المساحات ومنح فريقه التوازن، ليثبت أن إدارة الإيقاع موهبة هجومية ودفاعية في آن واحد.

ثم جاء المونديال الأخير ليؤكد الفكرة ذاتها في بيئة أكثر تعقيدًا، فكأس العالم بطولة مغلقة تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وفيها اختاره «فيفا» أفضل لاعب في البطولة، متفوقًا على أبرز المهاجمين والهدافين، في إشادة صريحة باللاعب الذي يجعل الفريق بأكمله يعمل داخل منظومة واحدة.

هندسة المجد بين مدريد ومانشستر

في المنتخب الإسباني، لا يمثل رودري مجرد لاعب وسط، بل هو المفتاح التكتيكي الذي يسمح للهوية الإسبانية بأن تعمل بكفاءة.

وراء الأرقام الهجومية لمنتخب إسبانيا في أمم أوروبا، حيث كان المنتخب الإسباني أقوى خطوط البطولة هجوميًا بتسجيله 15 هدفًا، كان رودري يمنح المنظومة أثمن ما تحتاجه... الأمان.

فعندما يتقدم الظهيران، يكون هو القارئ الأول للخطر قبل تحوله إلى هجمة مرتدة، وعندما يضغط المنافس، يستقبل الكرة تحت عبء الرقابة ليتخذ القرار الصحيح، وعندما يتكتل المنافس، يحرك اللعب عرضيًا وطوليًا بسلاسة. إنه ليس مجرد حارس أمام الدفاع، بل المهندس الفعلي للمباراة.

وصقلت تجربة مانشستر سيتي دور رودري، ورفعت جاهزيته التكتيكية، ففي فريق يعتمد على السيطرة والتمركز والضغط العكسي، تعلم كيف يقرأ الملعب ويفهم اللعبة قبل أن تصل الكرة إلى قدمه.

ونقل هذه العقلية بسلاسة إلى المنتخب، لكن مع مسؤولية مضاعفة، حيث تعين عليه الجمع بين خبرة ضبط الوسط ودور القائد لجيل شاب وأكثر اندفاعًا.

ولهذا، لم تكن قيمته في مونديال 2026 مجرد أرقام جافة، بل في قدرته على منح المنتخب شكلًا مستقرًا وصلبًا وسط بطولة طويلة وضغوط متزايدة، وهو مجهود تُوج بهيمنة واضحة على المباراة النهائية.

وأصبح رودري نقطة التوازن بين جيلين، بخبرة لاعب يعرف كيف يتحكم في إيقاع المباراة، وشخصية قائد يتعين عليه أن يترك مساحة للاعبين الشباب كي يفرضوا موهبتهم.

ولذلك، فإن إسبانيا التي فازت بكأس العالم لم تكن فريقًا يعتمد على رودري كي يفعل كل شيء، بل فريقًا يعرف كيف يستفيد من وجوده كي يصبح الجميع أكثر فاعلية.

الرجل الذي لا يطارد الأضواء

تضيف الرحلة الشخصية بعدًا ملحميًا إلى هذه المسيرة. فقبل أقل من عامين، واجه رودري كابوس الإصابة الخطيرة في الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب.

لكن الإثارة الحقيقية لا تكمن فقط في استعادته القدرة على اللعب، بل في عودته المباشرة إلى مركز ثقل الكرة العالمية. عاد ليقود بلاده إلى المجد المونديالي، وهو يثبت للعالم أنه لم يفقد شيئًا من تأثيره، واضعًا الذهب المونديالي إلى جوار ذهبه الفردي.

ويمثل رودري حالة نادرة في كرة القدم الحديثة، فخارج الملعب يبدو مختلفًا بقدر اختلافه داخله. لا وشوم على جسده، ولا حضور شخصيًا صاخبًا يلاحق يومياته على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يحمل شهادة جامعية في إدارة الأعمال حصل عليها بالتوازي مع صعوده في كرة القدم الاحترافية.

وبينما كان كثيرون يرون في الجامعة طريقًا بديلًا عن الملاعب، اختار رودري أن يسلك الطريقين معًا. إنها صورة تنسجم مع اللاعب الذي يظهر داخل الملعب؛ فلا حاجة إلى الاستعراض كي يثبت حضوره، ولا إلى الضجيج كي يفرض تأثيره.

في النهاية، تمثل قصة رودري انتصارًا حقيقيًا للاعبين الذين يتركون بصمتهم في شكل المباراة لا في لوحة النتائج فقط.

عندما يكون رودري في أفضل حالاته، يبدو أن فريقه يملك دائمًا لاعبًا إضافيًا في المكان الصحيح، بتمريرة ذكية قبل الضغط، أو خطوة سباقة لقطع الهجمة، أو قرار يختصر المسافات.

ولا يمثل جمعه بين الكرة الذهبية لعام 2024 وكرة المونديال 2026 مجرد تتابع لجائزتين، بل اعترافًا متكررًا بأن كرة القدم لا تُصنع فقط عند اللحظة الأخيرة أمام المرمى.

أحيانًا، تبدأ البطولة من لاعب يقف في منتصف الملعب، يقرأ المباراة بهدوء، ويضبط الإيقاع، ويمنح الآخرين المساحة للانطلاق والتألق.

وعندما تنتهي المعركة، يكتشف الجميع أن اللاعب الذي لم يكن يركض خلف الأضواء، هو الذي كان يحركها خلف الجميع.