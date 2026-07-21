«فيفا» يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف في مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واختتمت أول أمس الأحد.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على نظيره الأرجنتيني 1-0 في النهائي، الذي أقيم على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، طلب (فيفا) من الجماهير التصويت على أفضل هدف من بين 12 هدفًا في البطولة، التي شهدت تسجيل 308 أهداف، وهو أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم.

وأوضح (فيفا) أن عملية التصويت لاختيار أفضل هدف ستستمر حتى يوم 27 يوليو/تموز الجاري.

وجاء هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك الجزائر، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة، ضمن الأهداف المرشحة، كما تواجد الفرنسي كيليان مبابي، هداف البطولة برصيد 10 أهداف والهداف التاريخي لكأس العالم، بهدفه في شباك السنغال، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة.

كما شهدت الترشيحات وجود هدف فيران توريس، مهاجم المنتخب الإسباني، في شباك الأرجنتين في المباراة النهائية، إلى جانب هدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز في شباك سويسرا بدور الثمانية.

وتواجد النجم الإنجليزي جود بلينغهام بهدفه في شباك فرنسا، في مباراة المركز الثالث، ضمن المرشحين، إلى جانب زميله السابق في بوروسيا دورتموند ومهاجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، الذي ترشح هدفه في شباك البرازيل في دور الـ16.

وفي بقية الترشيحات، يتواجد هدف البوسني كريم ألايجوفيتش في شباك قطر، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، وهدف سيدني كابرال، لاعب الرأس الأخضر، في شباك الأرجنتين بدور الـ32.

كما رشح (فيفا) هدف ويلسون إيسيدور، لاعب هايتي، في شباك المغرب، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وهدف إليجاه جاست، مهاجم نيوزيلندا، في شباك إيران، ضمن القائمة.