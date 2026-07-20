العودة إلى الواقع .. حياة نجوم المونديال بعد صافرة النهاية



أُسدل الستار على مونديال 2026، ولا ننسى رقعة المستطيل الأخضر الذي برز عليه اللاعبون من مجرد رياضيين إلى نجوم وأبطال وأيقونات عالمية. خلال أكثر من شهر ، كانت الأنظار مسلطة عليهم، في كل حركة، وكل تمريرة، وكل هدف.



نعم.. عاد اللاعبون إلى واقعهم المعتاد، لكن هذا الواقع لم يعد كما كان تماماً. فماذا يخبئ القدر لنجوم كرة القدم بعد أن تهمد أضواء البطولة الأكبر؟ المونديال هو سيف ذو حدين، يرفع البعض إلى قمة النجومية والمجد، ويهوي بآخرين إلى الخسارة وربما النسيان، لتكشف الأيام بعد ذلك عن صلابة المعدن الحقيقي لكل نجم.



وتجدر الإشارة إلى أن بعض النجوم، الذين تألقوا بشكل استثنائي، يجدون أنفسهم فعلياً في عدد من العروض الخرافية والانتقالات التي تغير مسار حياتهم المهنية والمالية، وتزيدهم في الوقت ذاته نجومية وشهرة، وتتحول أرقام عقودهم إلى فلكية، وتزداد شعبيتهم بشكل جنوني، ليصبحوا سفراء لعلامات تجارية عالمية ورموزاً إعلانية. لكن هذا التألق قد يأتي بثمن، فالضغط الجماهيري والإعلامي يصبح أضعافاً مضاعفة، وتوقعات الأداء ترتفع إلى مستويات قد يصعب الحفاظ عليها، مما يجعلهم تحت مجهر النقد المستمر مع كل تعثر.



نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عاد إلى أسرته وأطفاله ووالدته، ليقضي معهم أوقاتاً سعيدة وجميلة، كما يستيقظ باكراً ليمارس رياضاته المحببة إليه كالسباحة، وحرص في الوقت ذاته على إنعاش حسابه المعتمد على «انستغرام» بباقة من الصور التي تسلط الضوء على إنجازاته الرياضية.



كما عاد اللاعب البرازيلي «نيمار» إلى أسرته وطفلتيه، ويمارس تدريباته الرياضية الكروية، محافظاً على لياقته المعتادة، مُذكراً جمهوره بتاريخ 3 أغسطس المقبل، الذي سيحفل بمزاد خيري لمنشأة نيمار جونيور السادسة، في قاعة سوهاي الموسيقية في ساو باولو، وذلك للاحتفال بالذكرى الـ11 للمشروع.



في حين حرص نجم منتخب النرويج «إيرلينغ هالاند» على تلبية دعوات بعض البراندات العالمية في إيطاليا، وسيواصل حتماً في الحفاظ على نجوميته الكروية، يقيناً بأن الحياة تعود إلى طبيعتها بعد صافرة النهاية للمونديال، حيث تبدأ الحقيقة المرة أو الفرصة الذهبية، فلكل نجم مصير مختلف.



وهناك أيضاً غيرهم من النجوم الذين لم يحالفهم الحظ، قد يجدون أنفسهم أمام تحديات نفسية ومهنية، ربما تكون أقسى من ضغط المباريات نفسها، فهل يستطيعون استعادة بريقهم، والانطلاق نحو آفاق أوسع؟