الخسارة في الأرجنتين والدموع في دكا.. انهيار مشجع بنغلاديشي بعد سقوط «التانغو» (فيديو)



شكلت خسارة الأرجنتين لكأس العالم بعد خسارتها أمام إسبانيا 0 ـ 1 في المباراة النهائية أكبر صدمة ليس في الأرجنتين وحسب، بل في بنغلاديش التي تعشق منتخب «التانغو» وقائده ليونيل ميسي.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لمشجعين من بنغلاديش وعلى وجوههم علامات الصدمة والحزن الشديد بعد خسارة اللقب، في الوقت الذي وصل الأمر بالبعض إلى الانهيار وكأن منتخب بلاده هو من خسر.



ومن هذه اللقطات، مقطع فيديو لمشجع من بنغلاديش ينهار باكياً بعد خسارة الأرجنتين، حيث تحول إلى أحد أكثر المقاطع تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، مجسداً عمق العلاقة العاطفية التي تربط الملايين في بنغلاديش بمنتخب «الألبيسيليستي» وليونيل ميسي.



وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، انهيار وبكاء بنغلاديشي عقب خسارة الأرجنتين لقب كأس العالم أمام المنتخب الإسباني، وسط تجمع كبير من المشجعين الذين دعموا «راقصي التانغو» في النهائي.



وكان دعم الملايين من بنغلاديش التي تعد واحدة من أكبر الدول التي تشجع جماهيرها الأرجنتين خارج أمريكا الجنوبية، قد لفت الأنظار خلال كأس العالم، في ظاهرة غريبة، إذ كانت شوارع العاصمة دكا ومدن أخرى تمتلئ بالأعلام الزرقاء والبيضاء، فيما تحولت المباريات إلى مناسبات جماهيرية يتابعها الآلاف في الساحات والمقاهي.



وأرجعت تقارير سر الارتباط وتشجيع جماهير بنغلاديش للمنتخب الأرجنتيني إلى حقبة دييغو مارادونا، قبل أن يعزز ليونيل ميسي هذه الشعبية على مدار العقدين الأخيرين، لتتحول الأرجنتين إلى المنتخب الأكثر جماهيرية في البلاد، متفوقة في كثير من الأحيان حتى على منتخبات آسيوية.



وخلال مونديال 2026، أثارت صور المنازل والشوارع في بنغلاديش وهي تكتسي بأعلام الأرجنتين اهتماماً عالمياً، ورد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ولاعبوه على هذا الدعم برسائل شكر، قبل أن تتحول خسارة الأرجنتين إلى صدمة كبرى لجماهير كرة القدم في بنغلاديش.