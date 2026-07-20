أولمو يعلق على تصرف لاعبي الأرجنتين: لا نهتم



علق الإسباني داني أولمو على تصرف لاعبي الأرجنتين الذين أداروا ظهورهم أثناء تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم، مؤكداً أن منتخب بلاده ركز على الاحتفال بالإنجاز أكثر من الانشغال بردود فعل المنافس.



وقال أولمو في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «في النهاية، نحن لا نهتم بما يفعلونه، الأهم هو القيم التي تريد أن تنقلها للآخرين».



وأضاف: «نحن قدوة لأجيال كثيرة وللأطفال، وأعتقد أنهم يجب أن يكونوا أيضاً قدوة في كل شيء، وبأفضل صورة ممكنة».



وكان تصرف لاعبي المنتخب الأرجنتيني قد أثار انتقادات واسعة بعد أن أداروا ظهورهم إلى منصة التتويج خلال تسليم كأس العالم وميداليات البطولة إلى منتخب إسبانيا، إذ يقتضي السلوك الرياضي أن ينتظر الفريق المهزوم واحترام تتويج الفريق الفائز انتصاراً للروح الرياضية، وهو ما لم يحدث.



واصطف لاعبو المنتخب الإسباني في ممر شرفي للاعبي الأرجنتين خلال صعودهم لاستلام ميداليات المركز الثاني.



واختتم أولمو حديثه، قائلاً: «الفوز بلقب كأس العالم بالنسبة لنا هو الحدث الأهم».