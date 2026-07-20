تحليل | نهائي مونديالي من طرف واحد.. عندما تنتصر عدالة كرة القدم

أكدت إسبانيا أحقيتها بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، إذ لم يكن فوزها على الأرجنتين في النهائي مجرد انتصار، حتى وإن جاء بعد وقت إضافي، بل كان تتويجًا لمسيرة فنية متكاملة، أكد خلالها المنتخب الإسباني أنه الأفضل والأكثر توازنًا في البطولة، ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق، بعدما فرض شخصيته على النهائي من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وعلى الرغم من بقاء النتيجة معلقة حتى الشوط الإضافي الثاني، فإن مجريات اللقاء رسمت صورة مختلفة تمامًا عن تقارب النتيجة، فقد سيطرت إسبانيا على الاستحواذ، وأحكمت قبضتها على وسط الملعب بفضل الثلاثي رودري وفابيان رويز وداني أولمو، بينما عجزت الأرجنتين عن بناء هجمات منظمة أو فرض أسلوبها المعتاد، مع اعتمادها على الكرات الطويلة والانطلاقات الفردية، التي نجح الدفاع الإسباني في احتوائها بسهولة.

ولأول مرة يأتي نهائي كأس العالم بهذه الصورة، وسط تفوق تام ومطلق لمنتخب على حساب منافسه، من كل النواحي، لدرجة أن المباراة انتهت من دون أي محاولة هجومية أو تسديدة خطيرة من لاعبي الأرجنتين على مرمى الحارس الإسباني أوناي سيمون.

ونجح المدرب لويس دي لا فوينتي في فرض تفوق إسبانيا بفضل الضغط العالي واستعادة الكرة سريعًا، مع استغلال تحركات لامين يامال وأليكس باينا ومرونة الأظهرة، وهو ما جعل المنتخب الإسباني يصنع فرصًا متتالية طوال المباراة.

في المقابل، وجد المنتخب الأرجنتيني نفسه تحت ضغط دائم، ولم ينجح في الوصول الحقيقي إلى مرمى أوناي سيمون إلا نادرًا، بينما كان الحارس إيميليانو مارتينيز السبب الرئيسي في بقاء النتيجة متعادلة لفترة طويلة، بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة.

وجاءت لحظة الحسم عندما ترجم البديل فيران توريس التفوق الإسباني إلى هدف مستحق في الوقت الإضافي، بعدما استثمر عرضية متقنة من بيدرو بورو ورأسية مهيأة من نيكو ويليامز، ليمنح «لا روخا» هدفًا كافأ الفريق الذي بحث عن الفوز منذ البداية، ولم ينتظر أخطاء منافسه.

ورغم أن النتيجة النهائية كانت 1-0، فإن التفاصيل الفنية تؤكد أن النهائي كان من طرف واحد، فقد فرضت إسبانيا إيقاعها، وأجبرت الأرجنتين على الدفاع معظم فترات اللقاء، بينما عانى ليونيل ميسي ورفاقه من العزلة الهجومية وعدم القدرة على كسر المنظومة الإسبانية المحكمة، كما زادت البطاقة الحمراء التي تلقاها إنزو فيرنانديز من صعوبة مهمة حامل اللقب في الدقائق الأخيرة.

وأكدت إسبانيا بهذا الإنجاز أن كرة القدم تكافئ الفريق الأكثر تنظيمًا واستمرارية، فقد امتلكت أفضل دفاع في البطولة، وقدمت كرة جماعية متوازنة، وأظهرت شخصية البطل في أصعب اللحظات، لذلك لم يكن هذا النهائي مجرد تتويج بلقب عالمي ثانٍ، بل كان دليلًا على أن عدالة كرة القدم انتصرت، وأن المنتخب الأفضل فنيًا وتكتيكيًا هو من اعتلى منصة التتويج في نهاية المطاف.