ميسي يودع جماهير الأرجنتين بالدموع (فيديو)

بدا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متأثرًا بشدة بعد خسارة لقب كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام إسبانيا في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

وانتزع المنتخب الإسباني اللقب الثاني في تاريخه بالفوز 1-0، بهدف سجله فيران توريس بعد التمديد إلى الوقت الإضافي.

وبعد تسلمه الميداليات الفضية رفقة زملائه في منتخب الأرجنتين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تواجد بجوار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقف ميسي أمام مدرجات جماهير الأرجنتين وهو يبكي بشدة، ولوح لهم بعد إسدال الستار على مشاركته السادسة في كأس العالم.

وسبق أن بكى ميسي أكثر من مرة خلال البطولة الحالية، أولها بعد تسجيله الهدف الأول أمام الجزائر في مباراة انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-0 في الدور الأول.

كما دخل قائد المنتخب الأرجنتيني في نوبة بكاء بعد الفوز الصعب على مصر بنتيجة 3-2، بعد تقدم الفراعنة بهدفين، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل ميسي 8 أهداف في مشوار الأرجنتين بهذه النسخة، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، لكنها لم تكن كافية لتمنح راقصي التانغو اللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخهم.

كما رفع الأسطورة الأرجنتيني رصيده إلى 21 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، خلف النجم الفرنسي كيليان مبابي، صاحب 22 هدفًا، والذي توج أيضًا بجائزة الحذاء الذهبي للمونديال للمرة الثانية على التوالي، بعدما سجل 10 أهداف.