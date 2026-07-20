باريديس يتلقى الطرد بعد نهاية نهائي المونديال

كاد لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، أن يتسبب في أزمة تعكر صفو نهائي كأس العالم 2026، بعدما دخل في مشادة مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية.

وأشهر الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش البطاقة الحمراء في وجه باريديس عقب نهاية المباراة، بسبب تصرف أثار موجة واسعة من الانتقادات، إثر اشتباكه مع لاعب المنتخب الإسباني إيريك غارسيا.

وجاءت الواقعة بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية، حيث دخل باريديس في مشادة مع اللاعبين، وأمسك إيريك غارسيا من رقبته وسط حالة من التوتر أعقبت إطلاق صافرة النهاية، قبل أن يتدخل اللاعبون وأفراد الجهازين الفنيين لاحتواء الموقف.

وحاول مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني تهدئة باريديس، إلا أن لاعب الوسط واصل انفعاله واشتبك مع لاعبين إسبان آخرين.

وأثارت الواقعة استنكارًا واسعًا من عدد من المحللين، إذ وصف الحارس الإنجليزي السابق جو هارت، خلال تحليله عبر «بي بي سي»، تصرف باريديس بأنه "مقزز"، مشيدًا في المقابل بسلوك قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي حرص على مصافحة لاعبي المنتخب الإسباني عقب نهاية اللقاء.

ومثلت البطاقة الحمراء التي تلقاها باريديس ثاني حالة طرد في صفوف الأرجنتين خلال النهائي، بعد طرد إنزو فيرنانديز أثناء المباراة، لتختتم الأرجنتين مشاركتها في مونديال 2026 بصورة أثارت الكثير من الجدل، في وقت احتفلت فيه إسبانيا بلقبها العالمي الثاني.