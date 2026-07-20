فيرنانديز يدخل تاريخ النهائيات من الباب الخلفي

تعرض إنزو فيرنانديز، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، للطرد في الدقائق الأخيرة من نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمام إسبانيا.

وأشهر الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء في وجه فيرنانديز، إثر تدخله القوي على قدم أحد لاعبي إسبانيا.

وبات إنزو فيرنانديز، الذي فاز بلقب البطولة مع الأرجنتين في النسخة الماضية في قطر، أول لاعب يتعرض للطرد في نهائي كأس العالم منذ الهولندي جوني هيتينجا في نهائي نسخة عام 2010 أمام إسبانيا.

وأصبح فيرنانديز سادس لاعب يتعرض للطرد في نهائي المونديال، وثالث لاعب أرجنتيني بعد كل من بيدرو مونزون وجوستافو ديزوتي في نهائي مونديال 1990 أمام ألمانيا.