ميسي يخسر النهائي الخامس في مسيرته مع منتخب الأرجنتين

عاش النجم المخضرم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، انتكاسة جديدة في مشواره الدولي مع بلاده، بالخسارة 0-1 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخسر ميسي نهائي كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، بعد السقوط بالسيناريو نفسه أمام ألمانيا بنتيجة 0-1 بعد التمديد إلى الوقت الإضافي في مونديال 2014 بالبرازيل.

كما خسر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات ثلاث نهائيات أخرى في مسيرته مع الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، أعوام 2007 أمام البرازيل، و2015 و2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح في المرتين.

ودفعت هذه الإخفاقات ليونيل ميسي إلى إعلان اعتزاله الدولي أكثر من مرة بسبب الضغوط الشديدة، قبل أن يستعيد بريقه تحت قيادة المدرب الحالي ليونيل سكالوني، الذي قاد راقصي التانغو إلى تحقيق أربعة ألقاب.

ومع سكالوني، صعد ميسي إلى منصات التتويج بكأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، وبطولة كوبا أمريكا مرتين، الأولى في 2021 على حساب البرازيل بنتيجة 1-0، والثانية على حساب كولومبيا بالنتيجة نفسها في عام 2024.

وبينهما، فازت الأرجنتين 3-0 على إيطاليا في المباراة النهائية لكأس فيناليسيما بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، في مباراة أقيمت خلال يونيو/حزيران 2022 على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف ليونيل ميسي هذه الإنجازات إلى تتويجه بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بقميص بلاده عام 2005 في هولندا، إضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2008 في بكين.