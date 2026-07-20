رودري أفضل لاعب.. نجوم «الماتادور» يكتسحون الجوائز الفردية للمونديال

هيمنت إسبانيا على الجوائز الفردية في كأس العالم 2026، لتتوج مشوارها التاريخي بإحراز اللقب العالمي للمرة الثانية، بعدما حصد نجومها أبرز الجوائز التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ختام البطولة.

ونال لاعب خط وسط «الماتادور» رودري جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أن قدم مستويات لافتة وقاد منتخب بلاده إلى منصة التتويج.

وتوج أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعدما لعب دورًا محوريًا في تتويج إسبانيا باللقب، محافظًا على شباكه نظيفة في 7 من أصل 8 مباريات طوال البطولة.

واكتملت الهيمنة الإسبانية بحصول المدافع الشاب باو كوبارسي على جائزة أفضل لاعب شاب.

وذهبت جائزة هداف كأس العالم إلى الفرنسي كيليان مبابي، بعدما سجل 10 أهداف، متقدمًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حل وصيفًا في قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف.