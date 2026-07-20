سيمون يحصد القفاز الذهبي لأفضل حارس في المونديال

توج الإسباني يوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما ساهم ببراعة في قيادة بلاده إلى حصد لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها.

وشارك يوناي سيمون في فوز إسبانيا 1-0 على الأرجنتين على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في نهائي المونديال الذي امتد إلى وقت إضافي.

وتصدر سيمون قائمة الترشيحات بقوة، مستفيدًا من فوز منتخب إسبانيا على فرنسا 2-0 في الدور قبل النهائي، ليزيح الحارس الفرنسي مايك ماينان، الذي كان مرشحًا بارزًا قبل تلك المواجهة، قبل أن يقود بلاده إلى التفوق على الأرجنتين بهدف دون رد في النهائي، ليحصد الجائزة متفوقًا على الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وقدم الحارس الإسباني بطولة استثنائية، إذ لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط في 8 مباريات خاضها في المونديال، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات، وهو أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة يحققه حارس مرمى في نسخة واحدة في تاريخ كأس العالم، كما أصبح منتخب إسبانيا صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة في بطولة واحدة، برصيد 7 مباريات.

وتوقفت سلسلة نظافة الشباك المتتالية لسيمون عند 649 دقيقة خلال الفوز على بلجيكا 2-1 في دور الثمانية، وهي السلسلة الأطول في تاريخ المونديال.