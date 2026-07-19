ميسي يحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب في نهائي المونديال

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ، بعدما أصبح أكبر لاعب ميداني يشارك في المباراة النهائية لكأس العالم، وذلك بوجوده في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2026.

ويبلغ ميسي من العمر 39 عامًا و25 يومًا، ليحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب ميداني يخوض نهائي كأس العالم، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الحافلة.

كما أصبح قائد المنتخب الأرجنتيني ثاني لاعب فقط يشارك في ثلاث مباريات نهائية بكأس العالم، بعد الأسطورة البرازيلية كافو، الذي خاض نهائيات أعوام 1994 و1998 و2002، بينما لعب ميسي نهائيات 2014 و2022 و2026.

ويدخل قائد الأرجنتين المباراة النهائية وهو يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي نسخة 2026 برصيد 8 أهداف، خلف الفرنسي كيليان مبابي، صاحب 10 أهداف.

كذلك يحتل ميسي المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 21 هدفًا في ست مشاركات، بفارق هدف واحد خلف مبابي، الذي يملك 22 هدفًا في ثلاث مشاركات.

ويتطلع ميسي إلى قيادة الأرجنتين للاحتفاظ بلقب كأس العالم، بعدما توجت بالنسخة الماضية، وإحراز اللقب الرابع في تاريخها.