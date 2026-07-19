لماذا لا يحتفظ بطل المونديال بالكأس الأصلية؟

لا يحتفظ بطل كأس العالم بالكأس الأصلية، إذ تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على بقائها في حوزة الاتحاد، بينما يتسلمها المنتخب الفائز خلال مراسم التتويج فقط، قبل أن يحصل لاحقًا على نسخة طبق الأصل مطلية بالذهب للاحتفاظ بها. وجاء هذا النظام بعد احتفاظ البرازيل بكأس جول ريميه نهائيًا عقب تتويجها باللقب للمرة الثالثة عام 1970.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية التفاصيل الخاصة بكأس العالم التي يتسلمها الفائز في المباراة النهائية للبطولة، التي تختتم اليوم في ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي بين الأرجنتين وإسبانيا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه منذ انطلاق البطولة عام 1930، تم استخدام كأسين مختلفين، الأول كأس جول ريميه في النسخ من 1930 وحتى 1970، ثم الكأس الحالية التي بدأ استخدامها في نسخة 1974.

ويحصل الفائز على نسخة طبق الأصل من الكأس، بينما يُنقش اسمه على قاعدة الكأس الأصلية، وذلك بعد اعتماد النظام الحالي إثر احتفاظ البرازيل بكأس جول ريميه عقب الفوز باللقب للمرة الثالثة عام 1970.

ويتسلم الفريق الفائز بالبطولة مكافأة مالية وصلت في النسخة الأخيرة إلى 16 مليون يورو، فيما صمم أبيل لافلور الكأس القديمة (جول ريميه)، بينما صمم سيلفيو جازانيجا الكأس الحالية.

وتعرضت النسخة الأصلية لكأس جول ريميه للسرقة عام 1983، ولم يُعثر عليها بعد ذلك، فيما بدأ استخدام الكأس الحالية عام 1974، وهي مصنوعة من الذهب عيار 18، وتصور شخصين يحملان الكرة الأرضية، فيما صنعت النسخة التي يحصل عليها البطل من البرونز والنحاس المطلي بالذهب.