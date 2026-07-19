قبل صافرة نهائي المونديال.. رقم قياسي جديد لميسي

يدخل ليونيل ميسي نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، وهو على موعد مع سجل تاريخي جديد، بعدما أصبح أول لاعب يقود منتخب بلاده قائدًا في ثلاث مباريات نهائية للمونديال، كما أمسى ثاني لاعب يشارك في ثلاث مباريات نهائية في تاريخ البطولة.

وبخوضه نهائي نسخة 2026، يعد ميسي اللاعب الوحيد الذي حمل شارة قيادة منتخب بلاده في نهائي ثلاث نسخ من البطولة، أعوام 2014 و2022 و2026، وثاني لاعب يشارك في مباراة نهائية بعد البرازيلي كافو، الذي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات 1994 و1998 و2002.

ويعزز قائد الأرجنتين رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم، بعدما بلغ 34 مباراة، بينما يواصل مطاردة إنجازات فردية أخرى، إذ يحتل المركز الثاني في سباق هدافي نسخة 2026 برصيد 8 أهداف، خلف الفرنسي كيليان مبابي، الذي رفع رصيده إلى 10 أهداف بعد مباراة تحديد المركز الثالث.

كما يخوض ميسي النهائي وهو يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 21 هدفًا، بفارق هدف واحد خلف مبابي، الذي انفرد بالصدارة عقب تسجيله هدفين أمام إنجلترا. ويمنح النهائي قائد الأرجنتين فرصة لاستعادة الصدارة وإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته الاستثنائية، الممتدة عبر ست مشاركات مونديالية.