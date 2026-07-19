تشكيل الأرجنتين وإسبانيا في نهائي مونديال 2026

أعلن ليونيل سكالوني ولويس دي لا فوينتي، مدربا منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، التشكيل الرسمي للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستنطلق في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

وستشهد المباراة مواجهة خاصة بين ليونيل ميسي، نجم وقائد منتخب الأرجنتين، البالغ من العمر 39 عامًا، ووريثه في نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال، صاحب الـ19 عامًا.

وسيخوض دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، المباراة بنفس التشكيلة التي فاز بها على فرنسا بهدفين دون رد في الدور قبل النهائي.

وسيتواجد في حراسة المرمى أوناي سيمون، وأمامه الرباعي بيدرو بورو، وباو كوبارسي، وإيمريك لابورت، ومارك كوكوريا، ثم ثلاثي الوسط رودري، وداني أولمو، وفابيان رويز، خلف ثلاثي الهجوم لامين يامال، وأليكس بايينا، وميكيل أويارزابال.

أما سكالوني، فقد أجرى ثلاثة تعديلات على تشكيل منتخب الأرجنتين مقارنة بالتشكيلة التي فازت 2-1 على إنجلترا في الدور قبل النهائي.

ويتواجد الثنائي رودريجو دي بول ونيكو جونزاليس في وسط الملعب على حساب لياندرو باريديس وجوليانو سيميوني، بينما سيشغل جونزالو مونتييل الجبهة اليمنى بدلًا من ناهويل مولينا.

وسيحمي عرين الأرجنتين حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، وأمامه رباعي الدفاع مونتييل، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان روميرو، ونيكولاس تاليافيكو، ثم رباعي الوسط دي بول، وجونزاليس، وإنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، خلف الثنائي الهجومي جوليان ألفاريز وليونيل ميسي.

ويتطلع منتخب الأرجنتين للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه بعد أعوام 1978 و1986 و2022، بينما يتطلع المنتخب الإسباني إلى لقبه الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.