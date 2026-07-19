20 عامًا بين ميسي ويامال.. حدث غير مسبوق في نهائي المونديال





تتجه أنظار العالم إلى ملعب ميتلايف قبل انطلاق نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، بعدما أعلن المنتخبان تشكيلتيهما الأساسيتين، في مواجهة تجمع حامل اللقب بطموح إسباني لاستعادة الكأس العالمية، وسط حضور تاريخي لليونيل ميسي ولامين يامال في المشهد الأبرز قبل صافرة البداية.

ويخطف الصراع بين ميسي ويامال الأضواء، إذ يشهد النهائي حدثًا فريدًا، بوجودهما في التشكيلة الأساسية، حيث تفصل بين الثنائي 20 عامًا و19 يومًا، لتصبح هذه المرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم التي تضم لاعبين أساسيين من طرفي النهائي يفصل بينهما أكثر من عقدين، وفقًا لإحصاءات شبكة «أوبتا»، في مشهد يجسد انتقال الراية بين جيلين.

ويواصل يامال كتابة التاريخ رغم صغر سنه، بعدما أصبح أول لاعب يخوض نهائي بطولة أوروبا ونهائي كأس العالم وهو لا يزال في الـ19 من عمره، بينما يستعد ميسي، البالغ 39 عامًا، لخوض محطة جديدة قد تكون الأخيرة في مسيرته الدولية الحافلة بالألقاب والإنجازات.

وتدخل الأرجنتين النهائي سعيًا للاحتفاظ باللقب العالمي وإحراز كأسها الرابعة، في حين تطمح إسبانيا إلى لقبها الثاني بعد تتويجها الوحيد عام 2010، بعدما بلغت المباراة النهائية بسلسلة من العروض المقنعة التي عززت مكانتها بين أبرز منتخبات البطولة.