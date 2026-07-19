لقطة مؤثرة تجمع لاعبي إنجلترا وفرنسا

خطفت لفتة إنسانية أنظار الجماهير عقب نهاية مواجهة إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026، بعدما اجتمع عدد من لاعبي المنتخبين في دائرة واحدة، في مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات بوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي، ومارك غويهي، وتريفوه تشالوباه من المنتخب الإنجليزي، إلى جانب دايو أوباميكانو، وماكسنس لاكروا، وجان فيليب ماتيتا من المنتخب الفرنسي، وهم يقفون جنبًا إلى جنب بعد صافرة النهاية، في صورة عكست روح الاحترام والتآخي بين اللاعبين، رغم المباراة التي شهدت تنافسًا محتدمًا، وانتهت بفوز إنجلترا 6-4.

وحظي المشهد بإشادة واسعة من المتابعين، الذين اعتبروه من أبرز اللقطات الإنسانية في مونديال 2026، مؤكدين أن قيم الرياضة تتجاوز نتيجة المباراة داخل المستطيل الأخضر.

وأحرزت إنجلترا المركز الثالث لأول مرة في تاريخها، بفوزها المثير على فرنسا، في مباراة ستخلد في تاريخ كأس العالم، فيما أنهى المنتخب الفرنسي المونديال في المركز الرابع.