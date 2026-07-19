رسميًا.. الاتحاد الفرنسي يعلن رحيل ديدييه ديشامب

وجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التحية والشكر لديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقديرًا لعمله الاستثنائي على مدار مسيرة طويلة بدأت منذ عام 2012.

وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان رسمي عقب الخسارة 4-6 أمام إنجلترا في مباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2026: «شكرًا ديديه»، مضيفًا: «بتنحيه عن منصبه كمدرب للمنتخب الفرنسي خلال أيام قليلة، سيسدل ديشامب الستار على مسيرة استمرت حوالي ربع قرن من التفاني الاستثنائي لمنتخب بلادنا وكرة القدم الفرنسية. بعض المسيرات المهنية تترك بصمة خالدة في تاريخ مؤسسة وبلد».

وأضاف البيان: «لقد جسد ديشامب مبادئ عديدة، مثل المعايير العالية، والصرامة، وروح الفريق، وحب قميص المنتخب الفرنسي. وتحت قيادته على مدار 14 عامًا، استعاد المنتخب الفرنسي مكانته واحترامه ومحبته، ليبقى في أعلى المستويات العالمية».

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى تتويج المنتخب تحت قيادة ديشامب بلقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021، ووصوله إلى نهائيات أكثر من بطولة كبرى بأداء ثابت ومميز.

ونوه البيان إلى أن ديشامب غرس أيضًا ثقافة المسؤولية والأداء، بعدما قاد الفريق في 185 مباراة حقق خلالها 120 فوزًا، وأشرف كذلك على تطوير عدد من العناصر الشابة، وتعزيز العلاقة بين المنتخب وجماهير فرنسا.

وقال البيان أيضًا: «بصفته قائدًا للمنتخب الفائز بلقبي كأس العالم عام 1998، وبطولة أوروبا عام 2000، ثم مدربًا للمنتخب الفائز بكأس العالم بعد 20 عامًا، يحتل ديشامب مكانة فريدة في تاريخ الكرة الفرنسية، بعد إنجازات لا تتكرر كثيرًا كلاعب ومدرب».

كما أشاد الاتحاد الفرنسي ومسؤولوه بالتزام ديشامب وتفانيه، مؤكدين أنه ترك وراءه إرثًا خالدًا.

واختتم البيان بتوجيه جزيل الشكر والامتنان إلى المدير الفني الفرنسي.