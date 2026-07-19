أعادت مباراة فرنسا وإنجلترا في مواجهة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026 رسم ملامح قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال، بعدما اعتلى النجم الفرنسي كيليان مبابي صدارة الترتيب عقب مواصلة تألقه، بتسجيله هدفين في آخر مباريات المنتخب الفرنسي في النسخة الحالية من البطولة.

وأزاح مبابي، نجم وقائد المنتخب الفرنسي، ليونيل ميسي عن صدارة القائمة، انتظارًا لمباراة النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا.

وتظهر القائمة التاريخية أن مبابي يتصدر برصيد 22 هدفًا، متقدمًا بهدف واحد على ميسي صاحب 21 هدفًا، بينما يحتل الألماني ميروسلاف كلوزه المركز الثالث برصيد 16 هدفًا، يليه البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدفًا.

ويتقاسم الإنجليزي هاري كين والألماني غيرد مولر المركز الخامس برصيد 14 هدفًا لكل منهما، بعدما عادل قائد إنجلترا حصيلة مولر خلال منافسات مونديال 2026.

ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم:

كيليان مبابي (فرنسا) – 22 هدفًا

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 21 هدفًا

ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – 16 هدفًا

رونالدو (البرازيل) – 15 هدفًا

هاري كين (إنجلترا) – 14 هدفًا

غيرد مولر (ألمانيا) – 14 هدفًا



