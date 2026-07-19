في أمتع مباريات كأس العالم 2026.. إنجلترا تحرز برونزية المونديال بانتصار جنوني على فرنسا

أحرز منتخب إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فرنسا 6-4 على ملعب هارد روك في ميامي، في مباراة ملحمية ستبقى في ذاكرة المونديال بوصفها من أكثر المباريات إثارة وغزارة تهديفية في تاريخ البطولة.

ونجح المنتخب الإنجليزي في كسر عقدة مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما سبق أن أخفق مرتين في تلك المواجهة، إذ قدم الفريقان مباراة ممتعة، كواحدة من أفضل مباريات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأكثر مباريات النسخة الحالية تسجيلًا للأهداف، برصيد 10 أهداف.

وسجل سداسية إنجلترا ديكلان رايس (3)، وإزري كونسا (18)، وبوكايو ساكا «هاتريك» في الدقائق 37 و45+1 و87، وجود بيلينغهام (90+8)، بينما سجل رباعية فرنسا كيليان مبابي «هدفين» في الدقيقتين 48 و66، وبرادلي باركولا (54)، وعثمان ديمبيلي (90+6).

وجاءت المباراة جنونية في تفاصيلها وأحداثها، إذ اكتسح المنتخب الإنجليزي منافسه في الشوط الأول، بينما انتفض المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني.

ودخلت إنجلترا اللقاء بقوة هجومية كبيرة، فافتتح ديكلان رايس التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط، مستغلًا ارتباك الدفاع الفرنسي. وكاد ريان شرقي أن يعادل النتيجة في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس دين هندرسون، قبل أن يسجل بوكايو ساكا هدفًا ثانيًا أُلغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 18، عزز إزري كونسا تقدم إنجلترا برأسية متقنة، بينما واصل المنتخب الإنجليزي ضغطه وسط غياب واضح للتماسك الدفاعي الفرنسي. وتصدى هندرسون لمحاولة خطيرة من كيليان مبابي في الدقيقة 35، لكن ساكا استغل المساحات الواسعة خلف الدفاع ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 37، بعد هجمة مرتدة سريعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد ساكا ليضيف الهدف الرابع بتسديدة يسارية في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا 4-0، في واحدة من أسوأ الفترات التي عاشها المنتخب الفرنسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

انتفاضة فرنسية

مع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب ديدييه ديشامب 4 تبديلات دفعة واحدة، بإشراك لوكاس دين ودايو أوباميكانو وبرادلي باركولا وعثمان ديمبيلي، لتتغير ملامح المباراة سريعًا.

وأثمرت التغييرات مباشرة عن تقليص الفارق، عندما سجل مبابي الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 48، وبعد 6 دقائق فقط، أضاف باركولا الهدف الثاني إثر هجمة منظمة أعادت الأمل إلى «الديوك».

وواصل المنتخب الفرنسي ضغطه المكثف، ونجح مبابي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا في الدقيقة 66، بعد مجهود فردي مميز، لتتحول المباراة إلى مواجهة مفتوحة مع اقتراب فرنسا من العودة في النتيجة.

ورغم الانتفاضة الفرنسية، تمكنت إنجلترا من حسم اللقاء، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 87، نفذها ساكا بنجاح، مسجلًا هدفه الشخصي الثالث والخامس لمنتخب بلاده.

وتوالت الإثارة بعدما سجل عثمان ديمبيلي الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة 90+6، لتشتعل المباراة في الوقت بدل الضائع، إلا أن جود بيلينغهام عاد بعدها بدقيقتين وسجل الهدف السادس لإنجلترا، لينهي مهرجان الأهداف العشرة في واحدة من أمتع مباريات البطولة.

وبهذا الفوز، حققت إنجلترا إنجازًا تاريخيًا بإحراز المركز الثالث للمرة الأولى، بعدما أخفقت في مباراتي تحديد المركز الثالث السابقتين في تاريخ مشاركاتها بالمونديال.

أما على الصعيد الفردي، فكان مبابي أبرز نجوم فرنسا رغم الخسارة، إذ رفع رصيده إلى 10 أهداف في مونديال 2026، لينفرد بصدارة هدافي البطولة، كما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، متجاوزًا الأرجنتيني ليونيل ميسي.