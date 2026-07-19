أوليسيه يحطم رقم بيليه التاريخي

دخل الفرنسي مايكل أوليسيه تاريخ كأس العالم بعدما أصبح أكثر لاعب صناعةً للأهداف في نسخة واحدة من البطولة، متجاوزًا الرقم القياسي الذي ظل بحوزة الأسطورة البرازيلية بيليه منذ مونديال 1970.

وصنع أوليسيه هدفين خلال مواجهة فرنسا أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب هارد روك في ميامي، ليرفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة في مونديال 2026، متجاوزًا الرقم التاريخي لبيليه البالغ 6 تمريرات حاسمة في نسخة واحدة، وذلك في مونديال 1970 بالمكسيك.

ورغم معاناة المنتخب الفرنسي أمام إنجلترا في الشوط الأول، فإن المنتخب الفرنسي انتفض في الشوط الثاني، وواصل جناح بايرن ميونيخ تقديم عروضه اللافتة، مؤكدًا مكانته كأفضل صانع ألعاب في البطولة، بعدما لعب دورًا محوريًا في معظم أهداف «الديوك» خلال مشوارهم إلى المربع الذهبي.

ويعد الإنجاز الفردي لأوليسيه أحد أبرز الأرقام القياسية التي شهدتها نسخة 2026، إذ نجح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في تحطيم أحد أقدم الأرقام الهجومية في تاريخ كأس العالم، ليخلد اسمه بين أبرز صناع اللعب في تاريخ البطولة.