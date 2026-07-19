مبابي يتجاوز ميسي وينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم

انفرد نجم وقائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، بصدارة هدافي كأس العالم 2026 مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف، ليتقدم بفارق هدفين على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يملك 8 أهداف قبل نهائي البطولة أمام إسبانيا، ليعزز حظوظه في حسم سباق الحذاء الذهبي.

وسجل مبابي هدفين خلال مباراة إنجلترا وفرنسا على ملعب هارد روك في ميامي، في مباراة تحديد المركز الثالث، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، ويصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ الألماني الغربي غيرد مولر، الذي سجل العدد نفسه في مونديال 1970.

وبات مبابي على موعد مع التاريخ في حال أنهى البطولة هدافًا للنسخة الحالية، إذ سيصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يحرز لقب هداف البطولة في نسختين مختلفتين، بعدما سبق أن توج هدافًا لمونديال 2022 في قطر برصيد 8 أهداف.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ كأس العالم أن توج بجائزة هداف البطولة في نسختين مختلفتين.

كما انفرد قائد فرنسا أيضًا بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا، متجاوزًا ميسي (21 هدفًا) عبر مشاركاته في نسخ 2018 و2022 و2026، مواصلًا كتابة فصل جديد من مسيرته.

كما بلغ مبابي 13 مساهمة تهديفية في النسخة الحالية، بواقع 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة، متفوقًا على حصيلة ميسي من حيث المساهمات، بعدما كان الثنائي يتقاسمان صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف قبل انطلاق مباراة المركز الثالث، بينما يتصدر الفرنسي أيضًا قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى خلال البطولة.

وبات ميسي يملك فرصة وحيدة لتقليص الفارق عندما يقود الأرجنتين في النهائي أمام إسبانيا، إذ يحتاج إلى تسجيل هدفين لمعادلة مبابي في صدارة الهدافين، و3 أهداف للانفراد بالحذاء الذهبي، في ختام سباق فردي استثنائي خطف الأنظار خلال منافسات مونديال 2026 حتى لحظاته الأخيرة.