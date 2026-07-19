شوط أول كارثي.. رقم سلبي تاريخي لفرنسا في المونديال

تلقت فرنسا واحدة من أقسى الضربات في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعدما أنهت الشوط الأول متأخرة أمام إنجلترا بنتيجة 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال 2026 على ملعب هارد روك في ميامي، في نتيجة وضعت «الديوك» أمام خطر التعرض لإحدى أكبر هزائمها في البطولة.

وافتتح ديكلان رايس التسجيل لإنجلترا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز إزري كونسا التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 18، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 37، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويهز الشباك مجددًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وسجلت فرنسا بهذا الشوط الكارثي رقمًا سلبيًا في تاريخها بكأس العالم، باستقبالها أربعة أهداف في الشوط الأول من مباراة بالمونديال للمرة الأولى، كما أنها المرة الأولى أيضًا التي تستقبل فيها هذا العدد من الأهداف في أي مباراة رسمية منذ مواجهة يوغوسلافيا في تصفيات بطولة أوروبا عام 1968.

وبات المنتخب الفرنسي مهددًا بتلقي أكبر خسارة له في كأس العالم منذ سقوطه أمام البرازيل بنتيجة 5-2 في نصف نهائي نسخة 1958، بينما فرض المنتخب الإنجليزي هيمنته الكاملة على مجريات الشوط الأول، مقتربًا من إنهاء البطولة في المركز الثالث.