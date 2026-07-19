تأجيل مباريات محلية في الأرجنتين بسبب نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل كافة المباريات المقررة يومي 20 و21 يوليو/تموز الجاري، ترقبًا لعودة المنتخب الأرجنتيني بعد خوضه نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، غدًا الأحد.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب المونديال، لمواجهة إسبانيا، بطلة أوروبا 2024، غدًا الأحد، في نهائي البطولة على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

وذكرت صحيفة «إل جرافيكو» الأرجنتينية أنه كان من المقرر إقامة مباريات الصعود من دوري الهواة إلى دوري المحترفين، إلى جانب مباريات دوري السيدات ودوري الرديف، وكذلك مباراة كأس السوبر بين إندبندينتي ريفادافيا وإستوديانتس دي لا بلاتا على ملعب «خوليو سيزار فيياراخا» في قرطبة، قبل اتخاذ قرار التأجيل.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر الانتظار حتى نهاية مباراة الأرجنتين أمام إسبانيا غدًا، لتحديد الموعد الجديد لكأس السوبر، خاصة مع ضيق الوقت بين انطلاق المرحلة الختامية من الموسم ومشاركات الأندية في بطولة كوبا ليبرتادوريس.