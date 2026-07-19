دي لا فوينتي يحذر حكم النهائي: لا تسمح بخرق القواعد

حذر لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، حكم نهائي كأس العالم، المقرر إقامته يوم الأحد، من «السماح بخرق القواعد».

وسيدير الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش المباراة أمام الأرجنتين على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بعدما سبق له إدارة خسارة الأرجنتين المفاجئة أمام السعودية في كأس العالم 2022.

واتُّهم فينتشيتش في قطر بالتساهل في عدد من القرارات المثيرة للجدل لصالح السعودية.

ووُصف منتخب الأرجنتين في بعض الأوساط بأنه فريق يعتمد على اللعب غير النظيف بعد الفوز على إنجلترا في الدور نصف النهائي، ووجه دي لا فوينتي رسالة إلى الحكم مفادها أنه يجب ألا يسمح لمنافسه في نهائي الأحد باللجوء إلى هذا الأسلوب.

وقال: «لا يمكن للحكم أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بخرق القواعد».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لا يمكن تجاوز حدود القانون الكروي. لدي ثقة مطلقة في الحكام، ولكنني أثق أيضًا بأننا نعرف تمامًا نوع المباراة التي يجب أن نخوضها».

وتابع: «سيلعبون بأسلوبهم، لكن علينا التركيز كليًا على أسلوبنا، وعلى تعزيزه وتطويره. إذا انحرفنا عن فلسفتنا ونموذجنا، فسنتضرر».

وقال: «نشعر بالراحة في ملاعب كرة القدم، وفي المباراة، وفي التزامنا بفكرتنا، وفي عدم الانجرار وراء الاستفزازات».