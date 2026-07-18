مبابي مودعًا ديشامب: كان ينبغي أن نمنحك نهاية أفضل

وجه نجم وقائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، رسالة وداع مؤثرة إلى المدرب ديدييه ديشامب، قبل قيادته المنتخب في مباراته الأخيرة أمام إنجلترا، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم، مشيدًا بالإرث الذي تركه المدرب خلال 14 عامًا على رأس الجهاز الفني لـ«الديوك».

وقال مبابي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن المباراة تمثل «الرقصة الأخيرة» لديشامب، مضيفًا: «كان ينبغي أن نمنحك نهاية أفضل، لكننا أخفقنا».

وأشار مبابي إلى أن وصف ما قدمه المدرب للمنتخب الفرنسي على مدار أكثر من عقد «أمر بالغ الصعوبة»، معتبرًا أنه كان أحد أبرز الأسباب في نهضة المنتخب خلال تلك الفترة.

وأضاف قائد فرنسا: «الجماهير لم تدرك دائمًا حجم عظمة ديشامب، لكن الزمن والتاريخ سينصفانك. أشعر بالامتنان لك لأنك منحتني فرصة تمثيل بلادي في أكبر المحافل الكروية، وأشعر بالفخر لوقوفي إلى جانب أحد أعظم أساطير بلادنا، ولن أنسى أبدًا كل ما عشناه وحققناه معًا».

واختتم مبابي رسالته بتوجيه الشكر إلى ديشامب على كل ما قدمه للقميص الفرنسي، متمنيًا له التوفيق في محطته المقبلة، ومؤكدًا أنه سيحتفظ بذكريات مميزة عن السنوات التي عملا خلالها معًا.

ويستعد ديشامب لإنهاء مسيرته مع المنتخب الفرنسي عقب مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد أكثر من 14 عامًا قاد خلالها «الديوك» إلى لقب كأس العالم 2018، ولقب دوري الأمم الأوروبية 2021، ووصافة مونديال 2022، إلى جانب عدد من الإنجازات.

وينتظر أن يتولى الأسطورة زين الدين زيدان مهمة تدريب المنتخب، خلفًا لديشامب، في مرحلة جديدة من مسيرة المنتخب الفرنسي، بعد حقبة حافلة بالإنجازات مع ديشامب.