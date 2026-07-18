الطقس يهدد بتأخير ضربة بداية مواجهة إنجلترا وفرنسا

تلوح في الأفق احتمالات تأخير ضربة بداية مباراة إنجلترا وفرنسا على المركز الثالث في كأس العالم 2026، المقررة بعد أقل من ساعتين على ملعب هارد روك في ميامي، بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تؤثر على موعد انطلاق اللقاء، بحسب موقع «توك سبورت».

وتشير توقعات الطقس إلى استمرار العواصف الرعدية في ميامي من منتصف النهار وحتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يرفع احتمالات تأخير ضربة البداية إذا استمرت الظروف الجوية حتى موعد المباراة.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إيقاف المباريات أو تأجيلها في حال رصد صواعق برق ضمن نطاق 8 أميال من الملعب، وهو الإجراء الذي تسبب بالفعل في تعطيل عدد من مباريات البطولة، من بينها مواجهة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16.

وكانت الأحوال الجوية قد أخرت رحلة المنتخب الإنجليزي إلى ميامي استعداداً للمباراة، كما سبق أن أدت العواصف الرعدية إلى تأخير انطلاق تدريب المنتخب الفرنسي الأخير قبل المباراة.