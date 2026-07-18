لا مكان للخوف.. إنييستا يوجه رسالة إلى لاعبي إسبانيا



وجه أسطورة كرة القدم الإسبانية، أندريس إنييستا، رسالة إلى لاعبي منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، مؤكداً ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق اللقب.



وقال إنييستا في مقابلة مع إذاعة «كادينا كوبي»: «لا مكان للخوف في النهائي، يجب على اللاعبين ألا يلعبوا بخوف أبداً، فالجميع يعرف بالتحديد ما يحتاج للقيام به»، داعياً لاعبي «الماتادور» إلى خوض النهائي بعقلية واثقة بعيداً عن الرهبة.



وحذر نجم إسبانيا السابق اللاعبين من الانشغال بمحاولة إيقاف ليونيل ميسي فقط، مؤكداً أن مواجهة قائد «التانغو» تتطلب التركيز على فرض أسلوب لعب إسبانيا واستغلال الفرص، بدلاً من جعل مراقبته الهدف الوحيد في المباراة.



وأضاف: «إيقافه تماماً أمر مستحيل، وسيكون الأمر متعلقاً أكثر بمدى قدرة إسبانيا على إيذاء الأرجنتين بطريقتها الخاصة، وخلق الفرص، والتحلي بالفاعلية أمام المرمى عندما تسنح الفرص».



وأشاد لاعب برشلونة السابق بالمستوى الذي يقدمه ميسي في البطولة، معتبراً أن تأثيره يتجاوز الأرقام والإحصاءات، وقال: «لا توجد كلمات، أو بالأحرى لا أعرف كيف أصف ذلك، الإصرار واليقين وكل ما يفعله في كل مباراة هو شيء يجعلك ترفع له القبعة احتراماً.



واختتم إنييستا حديثه بالتأكيد أن هوية مسجل هدف الفوز لا تمثل أولوية بالنسبة له، بقدر أهمية التتويج باللقب العالمي، موضحاً: «لا يهم من يسجل، الأهم تمامًا كما كان الحال في السابق، هو أن نخرج كوننا أبطالاً. من يسجل هو أمر ثانوي، طالما أنه هدف الفوز».