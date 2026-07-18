طائرات «إف-16» لتأمين حضور ترامب نهائي كأس العالم



أكدت تقارير أن السلطات الأمريكية عززت إجراءاتها الأمنية إلى مستوى غير مسبوق، لتأمين حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين، الأحد، على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، مستعينة بمقاتلات «إف-16» وقناصة ومئات العناصر الأمنية، ضمن أكبر عملية تأمين لحدث رياضي في تاريخ الولايات المتحدة.



وفرضت السلطات منطقة حظر جوي فوق محيط الملعب، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، بينما انتشر قناصة على أسطح المباني، ودفعت آلاف العناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي»، وأجهزة أمنية اتحادية ومحلية للمشاركة في تأمين المباراة، كما طلب من الجماهير الوصول إلى الملعب قبل 4 ساعات من انطلاق اللقاء، لتفادي الازدحام والإجراءات الأمنية المشددة.



وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن العملية الأمنية تتجاوز من حيث الحجم والإمكانات تلك المعتمدة لمباراة «السوبر بول»، وتشبه التدابير المرافقة لحفلات تنصيب الرؤساء وخطابات «حال الاتحاد»، مضيفاً أن وكالات اتحادية عديدة انضمت لدعم شرطة ولاية نيوجيرسي طوال فترة الحدث.



وأفاد التقرير بأن مقاتلات أمريكية من طراز «إف-16» اعترضت بالفعل طائرة مدنية صغيرة، اخترقت قيود الطيران المؤقتة فوق المنطقة، وأطلقت مشاعل تحذيرية قبل مرافقتها خارج المجال الجوي المحظور، وفق القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي، كما صادرت السلطات مئات الطائرات المسيّرة، التي حلقت في مناطق محظورة خلال البطولة، فيما من المقرر أن يشارك ترامب في مراسم تتويج البطل، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.