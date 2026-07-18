إنجازات إيطاليا تحفز إسبانيا والأرجنتين في نهائي المونديال



يلوح في أفق نهائي كأس العالم 2026، الأحد، إنجاز جيل إيطاليا الأسطوري لعام 1938، ليشكل الرابط المشترك والمفارقة التاريخية الفريدة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين قبل موقعة الحسم.



ويطارد رفاق القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي حلم السير على خطى إيطاليا والبرازيل بالحفاظ على العرش العالمي لنسختين متتاليتين، في الوقت الذي يدخل فيه منتخب الماتادور الإسباني التحدي لتكرار إنجاز إيطاليا التاريخي المتمثل في الفوز باللقب في أول نهائيين يخوضهما الفريق في تاريخه.



ويجمع النهائي المرتقب بين إسبانيا التي تطمح لتحقيق اللقب في ثاني نهائي تخوضه بعدما توجت بلقبها الأول في ظهورها الأول بالنهائي عام 2010، والأرجنتين التي تنشد الحفاظ على لقبها الذي أحرزته في نسخة قطر 2022، وإضافة النجمة الرابعة إلى قميصها بعد ثلاثة تتويجات سابقة أعوام 1978 و1986 و2022.



ولم يسبق لأي منتخب أن حصد اللقب في أول نهائيين له بالمونديال منذ جيل إيطاليا الذي فاز بنسختي 1934 و1938، كما أن إيطاليا كانت أول من احتفظ باللقب تاريخياً، وهو إنجاز لم يكرره سوى منتخب البرازيل في نسختي 1958 و1962، وهو ما تسعى الأرجنتين لتكراره الآن لإنهاء العقدة التي طاردت حاملي اللقب لعقود طويلة.