البيت الأبيض يدافع عن لاعبي الأرجنتين في واقعة «اللافتة»



وقف البيت الأبيض في موقف المدافع عن لاعبي منتخب الأرجنتين، على خلفية رفع اللافتة المثيرة للجدل «جزر مالفيناس أرجنتينية»، في إشارة إلى جزر الفوكلاند، خلال احتفالاتهم عقب الفوز على إنجلترا في الدور نصف النهائي، وهي التي أشعلت غضب الإنجليز.



وأكد البيت الأبيض أن لاعبي منتخب الأرجنتين لهم الحق في حرية التعبير، وطالب بعدم توقيع عقوبات انضباطية على اللاعبين نتيجة هذا التصرف.



ويواجه منتخب الأرجنتين عقوبات محتملة من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية رفع اللافتة، وذلك بسبب خرق القواعد التي تمنع إطلاق البيانات أو لافتات سياسية في ملاعب الكرة.



ونقلت صحيفة «ذا أثليتك»، عن أندرو جيولياني رئيس لجنة مهام الفيفا في البيت الأبيض، قوله إن «لاعبي الأرجنتين امتلكوا الفرصة والقدرة على التعبير عن مواقفهم داخل الولايات المتحدة، والدستور الأمريكي يكفل الحماية لحرية التعبير».



وكانت الحكومة البريطانية قد طالبت إلى جانب زعيم الديمقراطيين الليبراليين، الفيفا، بفرض عقوبة على الأرجنتين، ومنع اللاعبين الذين رفعوا العلم المذكور سلفاً من المشاركة في نهائي كأس العالم ضد إسبانيا.



وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين من طاقم الرئيس دونالد ترامب، رفضوا دعوات الحكومة البريطانية لمعاقبة اللاعبين الذين رفعوا اللافتة، وهما كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو.



يشار إلى أن علامات استفهام طرحت حول تأخر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الإعلان أو اتخاذ إجراءات بشأن الواقعة قبل مباراة إسبانيا والأرجنتين، في الوقت الذي أثار فيه البعض الجدل بأن «فيفا» ينتظر انتهاء نهائي المونديال، لإصدار قراراته حول الواقعة، لعدم حرمان منتخب الأرجنتين من عدد من لاعبيه.