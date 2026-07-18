بطل كأس العالم مع إسبانيا يطلب مساعدة ترامب بعد رفض دخوله إلى أمريكا



​ناشد المدافع الإسباني السابق جوان كابديفلا الرئيس ‌الأمريكي ​دونالد ترامب طلباً للمساعدة بعد رفض طلب دخوله إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين حاملة اللقب ⁠الأحد.



وقال كابديفلا، الذي كان أحد أفراد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010: إن طلبه رفض لأنه شارك ‌في مباراة استعراضية ضمت نجوم الدوري الإسباني في إيران عام 2016.



وأشار كابديفلا (48 عاماً) ‌إلى ترامب في منشور على ‌وسائل التواصل الاجتماعي طالباً مساعدته.



وكتب كابديفلا في ‌منشوره «أخبروني للتو ‌أنني لا أستطيع السفر إلى المباراة النهائية مع أطفالي ​لأن طلبي ‌للحصول على ​تصريح السفر الإلكتروني قد رفض».



ويعد ⁠الحصول على تصريح السفر الإلكتروني شرطاً أساسياً للسفر إلى الولايات المتحدة دون ​تأشيرة.



وأضاف «هل ⁠يمكن ⁠لأحد مساعدتي في هذا الأمر؟ لا يمكنكم تصور مدى حماسي لوجودي هناك مع ⁠جميع زملائي في فريق 2010 وتشجيع هذا الفريق». «لا أصدق أنهم لا يسمحون لي بدخول الولايات المتحدة.. وأنني سأفوت لحظة كهذه مع أطفالي الذين ‌يحبون كرة القدم كثيراً».



كما أشار كابديفلا في منشوره إلى وزارة الرياضة الإسبانية، وناشد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ​لتقديم المساعدة.