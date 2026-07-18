أتلتيكو مدريد وبرشلونة يتصدران مشهد النهائي



يتصدر ناديا أتلتيكو مدريد وبرشلونة مشهد نهائي كأس العالم الذي يجمع بين الأرجنتين وإسبانيا، مساء الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بعدما فرضا حضورهما بقوة في تشكيلتي المنتخبين، ليصبحا أكثر الأندية تمثيلاً بلاعبين في المشهد الختامي للمونديال.



وسجل أتلتيكو مدريد إنجازاً تاريخياً بعدما بات أكثر نادً يمثل بلاعبين في نهائي كأس العالم، بوجود 10 لاعبين ضمن قائمتي الأرجنتين وإسبانيا، متجاوزاً الرقم القياسي الذي ظل صامداً منذ عام 1934، عندما شارك 9 لاعبين من يوفنتوس في النهائي الذي جمع إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا.



ويمثل أتلتيكو في صفوف الأرجنتين 6 لاعبين هم: خوان موسو، ناهويل مولينا، جوليانو سيميوني، تياغو ألمادا، جوليان ألفاريز ونيكو غونزاليس، بينما تضم تشكيلة إسبانيا الرباعي ماركوس يورينتي، مارك بوبيل، أليكس بايينا وأليخاندرو غريمالدو.



ويأتي برشلونة في المركز الثاني بين أكثر الأندية تمثيلاً في النهائي بـ 8 لاعبين، جميعهم ضمن صفوف المنتخب الإسباني، وهم لامين يامال، إريك غارسيا، بيدري، غافي، باو كوبارسي، داني أولمو، فيران توريس، والحارس خوان غارسيا، ليؤكد النادي الكتالوني استمرار حضوره القوي على الساحة الدولية.



ولا يعد هذا الإنجاز جديداً على أتلتيكو مدريد، إذ يتصدر للمرة الثالثة توالياً قائمة أكثر الأندية تمثيلاً في نهائي كأس العالم، بعدما سجل الحضور الأكبر أيضاً في نسختي 2018 و2022، مع استمرار مساهمة لاعبيه في بلوغ منتخباتهم المباراة الختامية للبطولة.



وكان برشلونة ثالث أكثر الأندية تمثيلاً في البطولة بإجمالي 16 لاعباً، متساوياً مع أرسنال وباريس سان جيرمان، ولم يتفوق عليه سوى بايرن ميونيخ بـ 17 لاعباً ومانشستر سيتي بـ 19 لاعباً خلال منافسات البطولة.



وحرص نادي أتليتكو مدريد على إبراز إنجازه بعدما تفاخر على موقعه بأنه النادي الأكثر تمثيلاً بلاعبين في نهائي كأس العالم 2026.



وتسعى الأرجنتين إلى تحقيق النجمة الرابعة في كأس العالم، بعد التتويج بالمونديال أعوام 1978 و1986 و2022، وللمرة الثانية توالياً، فيما تطمح إسبانيا إلى معانقة اللقب الثاني في تاريخها بعد نسخة 2010 في جنوب أفريقيا.