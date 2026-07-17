رئيس وزراء إسبانيا سيحضر نهائي كأس العالم برفقة ترامب وسط توترات



سيلتقي رئيس وزراء ​إسبانيا بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً في ‌نهائي كأس ​العالم لكرة القدم يوم الأحد، في ظل استمرار توتر العلاقات بين الزعيمين.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني الجمعة إن بيدرو سانشيز سيكون موجوداً في نيوجيرزي لحضور المباراة، حيث قد ⁠يسلم ترامب في نهاية المطاف الكأس لمنتخب إسبانيا الذي سيواجه الأرجنتين.

وانتقد ترامب إسبانيا مراراً بسبب رفض الحكومة الالتزام بهدف حلف شمال الأطلسي، المتمثل في إنفاق خمسة ‌بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ووجه العديد من التهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية تجارية.



وجاء آخرها في وقت سابق من ‌هذا الشهر في قمة حلف شمال الأطلسي في ‌أنقرة عندما طلب ترامب من مستشاريه «قطع جميع العلاقات ‌التجارية مع إسبانيا، بما في ‌ذلك الزيارات».

لكن الرئيس الأمريكي خفف من حدة لهجته لاحقاً، وقال إن ​إسبانيا أوفت بطلب الدفعات ‌وكانت «سخية جداً»، وهو ​تصريح فسرته حكومة سانشيز ⁠على أنه إشارة إلى امتثال مدريد لهدف الإنفاق الدفاعي المتفق عليه البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



كما أكدت العائلة الملكية الإسبانية، بما في ذلك الملك فيليبي والملكة ليتيثيا وابنتاهما الأميرتان ​ليونور وصوفيا، حضورهم المباراة ‌النهائية.