منتخب إنجلترا للرجبي يهرب من الفندق بسبب احتفالات الأرجنتينيين



كشفت تقارير أن منتخب إنجلترا للرجبي اضطر إلى تغيير فندق إقامته في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال مشاركته في بطولة الأمم للرجبي بسبب احتفالات الجماهير الجنونية في الشوارع عقب فوز «راقصي التانغو» على «الأسود الثلاثة» في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026.



وذكرت تقارير بريطانية أن الاحتفالات الصاخبة في بوينس آيرس بفوز الأرجنتين على إنجلترا وبلوغ نهائي كأس العالم أجبرت منتخب إنجلترا للرجبي على الرحيل عن الفندق، بعدما تحولت شوارع العاصمة إلى مسرح لاحتفالات جماهيرية استمرت حتى ساعات الفجر.



ويستعد منتخب إنجلترا للرجبي لمواجهة نظيره الأرجنتيني في بطولة الأمم بمدينة سانتياغو دل إستيرو، قبل العودة إلى بوينس آيرس ثم السفر إلى لندن، وقرر الجهاز الإداري نقل مقر إقامة الفريق إلى فندق قريب من المطار لتجنب أي احتفالات محتملة إذا توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم أمام إسبانيا، الأحد.



وقال مدرب المنتخب الإنجليزي للرجبي ستيف بورثويك إن أفراد بعثته لم يحظوا بقسط كافٍ من النوم، مشيراً إلى استمرار إطلاق الألعاب النارية حتى الرابعة صباحاً، بينما وصف القائد جيمي جورج المشهد بأنه «جنوني» بعدما تابع الاحتفالات من الطابق الثالث والعشرين للفندق، كما وزعت سدادات للأذن على اللاعبين والطاقم للتخفيف من الضوضاء.



وشهدت ساحة الأوبيليسك وشارع أفينيدا كورينتيس، أحد أشهر شوارع العاصمة الأرجنتينية، تجمع مئات الآلاف، وقدرت بعض التقارير عدد المحتفلين بنحو مليون شخص عقب الفوز الدرامي 2-1، الذي قلبت فيه الأرجنتين تأخرها بهدف إلى انتصار أهّلها لمواجهة إسبانيا في النهائي.