تقليد جديد لأول مرة.. خواتم خاصة لأبطال كأس العالم



ستشهد بطولة كأس العالم 2026 تقليداً لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث سيحصل المنتخب الفائز بكأس العالم على خواتم ذهبية توزع على لاعبي المنتخب المتوج باللقب، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق البطولة عام 1930.



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيوزع «خواتم الأبطال» على اللاعبين، مستلهماً ذلك من أشهر التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة، حيث سيتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليداً لإنجازه بالفوز بكأس العالم.



وقال الفيفا في بيان على موقعه الرسمي إن هذه أول خواتم تقدم في بطولة كأس العالم لتضفي لمسة من التقاليد الرياضية الأمريكية على كرة القدم العالمية، مؤكداً أنه سيتم إصدار مجموعة محدودة تضم 2026 خاتماً، منها 30 خاتماً مخصصة للمنتخب الفائز بالبطولة، و1996 خاتماً ستكون متاحة للجماهير حول العالم.



وأضاف أن أحد جانبي الخاتم سيحمل مجسماً لكأس العالم، بينما الوجه الآخر سيصمم خصيصاً ليعكس هوية الفريق الفائز بلقب المونديال، بالإضافة إلى أن كل خاتم سيكون مرقماً ومصمماً وفق مقاس صاحبه، ومرفقاً بشهادة أصالة.



وأوضح أنه بعد المباراة النهائية مباشرة سيتسلم قائد ومدرب المنتخب الفائز بالمونديال خواتم مؤقتة لتخليد المناسبة، قبل أن يتم لاحقاً تصنع الخواتم وفق المقاسات الخاصة بكل فرد من أفراد المنتخب الفائز.



ويسدل الستار، الأحد، على النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة إسبانيا والأرجنتين في النهائي الذي يقام على ملعب ميتلايف، في ختام البطولة الأكبر بمشاركة 48 منتخباً، لأول مرة في تاريخ كأس العالم.