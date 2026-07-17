نهائي 2026 يكسر تقليداً صمد 4 عقود



يشهد نهائي كأس العالم 2026 إسدال الستار على واحدة من أكثر الظواهر والتقاليد استمرارية في تاريخ البطولة، بعدما تأكد غياب أي لاعب من بايرن ميونيخ أو إنتر ميلان عن المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، لينتهي تقليد رافق المونديال على مدار 44 عاماً.



وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين، الأحد، في الساعة الحادية عشرة (بتوقيت الإمارات)، على ملعب ميتلايف نيويورك- نيوجيرسي في نهائي النسخة الـ23 من كأس العالم.



وبدأت السلسلة منذ نهائي 1982 الذي أقيم في إسبانيا، إذ شهدت جميع المباريات النهائيات التالية وجود لاعب واحد على الأقل من الناديين سوياً من بايرن ميونيخ الألماني أو إنتر ميلان الإيطالي في المباراة الختامية، واستمر هذا الحضور عبر 11 نسخة متتالية، ليعكس المكانة التي احتلها الناديين في صناعة نجوم المنتخبات الكبرى.



وظلت الآمال معلقة على فرنسا للحفاظ على السلسلة، بوجود ثنائي بايرن ميونيخ مايكل أوليسيه ودايوت أوباميكانو، إلى جانب ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان، لكن خسارة المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا في نصف النهائي بددت تلك الفرصة، قبل أن تحجز الأرجنتين البطاقة الثانية على حساب إنجلترا.



ورغم قيادة لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتين إلى النهائي، فإن غياب أي لاعب من بايرن ميونيخ عن النهائي أنهى هذا الإرث التاريخي، بعدما ظلت مواجهة إنجلترا والأرجنتين تمثل الفرصة الأخيرة لاستمرار السلسلة التي صمدت منذ مونديال إسبانيا 1982.



ويعكس هذا الوجود الدائم للناديين في النهائي على الاعتماد على استقطاب أبرز النجوم سواء لصفوف بايرن ميونيخ من نجوم المنتخب الألماني، بينما حافظ إنتر ميلان على حضوره عبر نخبة من اللاعبين الإيطاليين والدوليين، خصوصاً من أمريكا الجنوبية، على امتداد العقود الماضية.



ويطوي نهائي كأس العالم 2026 صفحة إحصائية نادرة، بعدما أنهى سلسلة استمرت لأكثر من أربعة عقود، لتبقى شاهداً على حقبة هيمن خلالها بايرن ميونيخ وإنتر ميلان على المشهد العالمي، انتظاراً لأن يكتب النهائي المرتقب فصلاً مختلفاً في تاريخ المونديال.