3 مواجهات فردية حاسمة ترسم ملامح النهائي



يترقب عشاق الساحرة المستديرة، نهائي كأس العالم 2026 الذي يجمع بين إسبانيا والأرجنتين، الأحد، على ملعب ميتلايف في ختام النسخة 23 من المونديال، في مواجهة تتجه خلالها الأنظار نحو أبرز النجوم في المنتخبين، ومن منهم قادر على أن يكون عنصر الحسم لإحراز اللقب العالمي.



وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على ثلاث مواجهات فردية وصفها بالمفصلية قبل المباراة النهائية، مؤكداً أن تفاصيل الصراعات الثنائية داخل المستطيل الأخضر قد تكون العامل الحاسم في تحديد هوية بطل النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، بعدما أظهر المنتخبان مستوى استثنائياً وروحاً تنافسية عالية طوال مشوارهما نحو النهائي.



ميسي ولابورت



ستكون المواجهة الأولى بين المدافع الإسباني إيمريك لابورت وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي يواصل تقديم مستويات مذهلة رغم بلوغه التاسعة والثلاثين من العمر، بعدما تصدر سباق الحذاء الذهبي برصيد 8 أهداف، إلى جانب اعتلائه قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص وفق تصنيف القوة الخاص بالبطولة، بعدما قدم 4 تمريرات حاسمة.



ويمثل الحد من تأثير ميسي أولوية قصوى بالنسبة لإسبانيا، وهو ما يضع لابورت أمام واحدة من أصعب مهامه في البطولة، بعدما قاد خط الدفاع الإسباني بثبات إلى جانب المدافع الشاب باو كوبارسي، ليسهم الثنائي في استقبال منتخب «لاروخا» هدفاً واحداً فقط خلال 7 مباريات، بفضل الانضباط الدفاعي والهدوء في التعامل مع المواقف الصعبة.



رودري وإنزو فيرنانديز



المواجهة الثانية ستجمع بين قائد إسبانيا رودري ولاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز، في صراع يتوقع أن يحدد إيقاع المباراة، حيث فرض رودري نفسه أحد أبرز نجوم البطولة بفضل دقة تمريراته التي بلغت 93%، بعدما أكمل 648 تمريرة، إضافة إلى تصدره قائمة أكثر اللاعبين قطعاً للمسافات وأفضلهم دفاعياً.



ويواصل فرنانديز إثبات قيمته الكبيرة في صفوف الأرجنتين، بعدما تألق منذ تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر 2022، إذ تميز بقدرته على افتكاك الكرات، متصدراً لاعبي منتخب بلاده في استعادة الاستحواذ، كما سجل أهدافاً حاسمة خلال الأدوار الإقصائية، أبرزها أمام مصر وإنجلترا.



لامين يامال وتاليافيكو



أما المواجهة الثالثة، فتتمثل في الصراع المنتظر بين الجناح الإسباني الشاب لامين يامال والظهير الأيسر الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو، فموهبة يامال بدأت تتألق تدريجياً بعد تعافيه من إصابة عضلية، ونجح في الحصول على ركلة جزاء خلال نصف النهائي أمام فرنسا، فضلاً عن احتلاله مركزاً متقدماً في تصنيف أكثر اللاعبين صناعة للفرص.

بينما سيعتمد تاليافيكو على خبرته الكبيرة لمحاولة الحد من خطورة يامال، بعدما كان أحد أفراد المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم قبل أربعة أعوام، وخاض نهائي قطر 2022 كاملاً تقريباً، مؤكداً أن خبرته في المباريات الكبرى قد تمنح الأرجنتين أفضلية إضافية في المواجهة المنتظرة على اللقب العالمي.