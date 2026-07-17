قبل موقعة إسبانيا والأرجنتين.. أشهر النهائيات في تاريخ كأس العالم



قبل المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في نيويورك، هناك سلسلة من المباريات النهائية الشهيرة التي صنعت تاريخ البطولة، وعدت محطات مفصلية غيرت مسار منتخبات، ورسخت أسماء لاعبين ومدربين، وما زالت راسخة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة إلى اليوم.



وعلى مدار أكثر من 9 عقود، شهدت المباراة النهائية قصصاً لا تنسى، من المفاجآت التاريخية إلى العروض الأسطورية والريمونتادات المثيرة، فمن معجزة برن مروراً بسحر السامبا في المكسيك وإنجاز مارادونا في أزتيكا، وصولاً إلى ليلة ميسي في لوسيل تعود إلى الواجهة أعظم المباريات النهائية في تاريخ المونديال.



1950 البرازيل × أوروغواي 1-2



دخلت البرازيل المباراة وهي تحتاج إلى التعادل فقط لإحراز اللقب أمام نحو 200 ألف متفرج في ملعب ماراكانا، لكن أوروغواي قلبت النتيجة بهدفين تاريخيين، لتنتزع لقبها العالمي الثاني، ومنذ ذلك اليوم ارتبطت المباراة باسم «الماراكانازو»، لتصبح أشهر صدمة في تاريخ البطولة.



1954 ألمانيا الغربية × المجر 3-2



وصلت المجر إلى النهائي بعد أكثر من أربع سنوات دون هزيمة، وكانت قد اكتسحت ألمانيا الغربية في الدور الأول بثمانية أهداف في نتيجة كارثية، كما تقدمت بهدفين مبكرين في النهائي، لكن الألمان قلبوا النتيجة في المباراة التي اشتهرت باسم «معجزة برن»، محققين أول لقب عالمي في واحدة من أعظم مفاجآت كأس العالم.



1966 إنجلترا × ألمانيا الغربية 4-2



احتاجت إنجلترا إلى وقت إضافي لتتوج بأول وآخر ألقابها العالمية على ملعب ويمبلي، بعدما فرضت ألمانيا الغربية التعادل في اللحظات الأخيرة، وشهد النهائي ثلاثية جيف هيرست، بينها الهدف المثير للجدل الذي لا يزال يثير النقاش حتى اليوم، عندما ارتدت الكرة من العارضة ولم تتجاوز خط المرمى، لكنها احتسبت هدفاً أهدى الأسود الثلاثة لقبهم الوحيد.



1970 البرازيل × إيطاليا 4-1



قدمت البرازيل بقيادة بيليه عرضاً استثنائياً أمام إيطاليا، لتصبح أول منتخب يحرز كأس العالم ثلاث مرات، وجاءت المباراة كواحدة من أفضل النهائيات أداءً فنياً، وغزارة تهديفية، اختتم كارلوس ألبرتو بهدف جماعي رائع بعد سلسلة تمريرات متقنة، يعد من أفضل أهداف المونديال في التاريخ، في لقطة لا تزال تستحضر باعتبارها إحدى أجمل الهجمات في تاريخ اللعبة.



1974 ألمانيا الغربية × هولندا 2-1



افتتحت هولندا التسجيل من ركلة جزاء بعد دقيقتين وقبل أن يلمس لاعبو ألمانيا الغربية الكرة، لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين حملا توقيع بول برايتنر وجيرد مولر، ليحصدوا اللقب العالمي الثاني ويحرموا يوهان كرويف من تتويج طال انتظاره، في مباراة لم يكن أحد يتخيل أن تضيع على الهولنديين.



1986 الأرجنتين × ألمانيا الغربية 3-2



تقدمت الأرجنتين بهدفين، قبل أن تعود ألمانيا الغربية وتدرك التعادل في 7 دقائق فقط، لكن دييغو مارادونا صنع الفارق بتمريرة بينية متقنة إلى خورخي بوروتشاغا، الذي سجل هدف الفوز وأهدى منتخب بلاده لقبه العالمي الثاني على ملعب أزتيكا مكسيكو سيتي، في واحدة من أشهر النهائيات في تاريخ البطولة.



1998 فرنسا × البرازيل 3-0



دخلت فرنسا النهائي للمرة الأولى على أرضها، ونجحت في فرض تفوقها على حاملة اللقب بفضل تألق زين الدين زيدان، الذي سجل هدفين برأسيتين، قبل أن يضيف إيمانويل بوتي الهدف الثالث، لتحرز فرنسا أول ألقابها في كأس العالم.



2006 إيطاليا × فرنسا 1-1 (5-3 بركلات الترجيح)



اشتهر نهائي برلين أكثر بواقعة نطحة زين الدين زيدان للمدافع ماركو ماتيراتزي في الوقت الإضافي، والتي أنهت مسيرة قائد فرنسا الدولية بطريقة درامية، وبعد التعادل، ابتسمت ركلات الترجيح لإيطاليا، التي توجت بلقبها العالمي الرابع في التاريخ.



2022 الأرجنتين × فرنسا 3-3 (4-2 بركلات الترجيح)



قدم المنتخبان واحدة من أعظم المباريات النهائية في تاريخ البطولة، بعدما سجل ليونيل ميسي ثنائية وقاد الأرجنتين للتقدم مرتين، بينما رد كيليان مبابي بثلاثية تاريخية، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للأرجنتين، ليتوج ميسي أخيراً باللقب العالمي الذي طال انتظاره في مسيرة النجم الأرجنتيني، إذ اعتبرت المباراة من الأفضل على الإطلاق في تاريخ المونديال.



ويقف نهائي 2026 بين إسبانيا والأرجنتين الآن أمام فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، وإذا نجحت المباراة في تقديم ما قدمته تلك النهائيات الخالدة، فقد تجد مكانها سريعاً بين أكثر المواجهات الختامية شهرة وإثارة في تاريخ البطولة.